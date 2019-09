Acionistas da Sotheby’s aprovaram venda da leiloeira a dono da Altice

Os acionistas da Sotheby’s aprovaram hoje a compra da leiloeira pelo empresário francês Patrick Drahi, dono da Altice, segundo um comunicado.

A aprovação foi dada em assembleia-geral extraordinária realizada em Nova Iorque, de acordo com o texto.

Cerca de 91% dos votantes manifestaram-se a favor da operação, que tinha sido anunciada em junho, indicou fonte próxima do dossiê citada pela AFP.

A transação, que deve estar concluída até ao fim do ano, tem ainda de receber o aval dos reguladores.

“O Conselho de Administração quer agradecer aos acionistas da Sotheby’s pelo seu voto de confiança na fusão”, afirmou Domenico De Sole, presidente do grupo, citado no comunicado.

A proposta de compra feita por Drahi surpreendeu o mercado de arte em junho passado, quando anunciou que oferecia 3,7 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros) pela leiloeira.

O empresário propôs 57 dólares por ação, ou seja, mais 61% que a cotação da Sotheby’s no encerramento da bolsa de Nova Iorque no passado dia 14 de junho. Hoje, os títulos da Sotheby’s recuavam, no início da sessão, 0,4% para 56,80 dólares.

Na altura, Drahi disse que tencionava recorrer a financiamentos do BNP Paribas e a fundos próprios para esta transação, precisando que não planeava “vender partes da Altice Europa”, mas ponderava vender ações da Altice USA no valor de 400 milhões de dólares até ao fim do ano.