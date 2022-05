Acionistas da Toyota Caetano aprovam dividendo de 20 cêntimos por ação

José Ramos, presidente da Toyota Caetano Portugal. © Artur Machado/Global Imagens

Os acionistas da Toyota Caetano aprovaram, em assembleia-geral, as contas da empresa e a proposta de aplicação de resultados, que inclui o pagamento de um dividendo de 20 cêntimos por ação, o que perfaz sete milhões de euros.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na reunião desta terça-feira foram aprovadas as contas da empresa e a proposta de aplicação dos resultados de 2021, no valor de aproximadamente 11,7 milhões de euros.

Esta proposta prevê a atribuição de um dividendo de 20 cêntimos por ação, que equivale a um total de sete milhões de euros.

Por sua vez, foi também aprovada a atribuição de um voto de louvor e confiança à Administração e Fiscalização da Toyota Caetano Portugal, a declaração anual sobre o cumprimento da política de remunerações, bem como uma alteração aos estatutos da sociedade, que passam a incluir a "intermediação de crédito a título acessório ou vinculado e prestação de serviços de consultoria conexos".

Em cima da mesa estava também a ratificação da nomeação, por cooptação, de Kazunori Takagi para o cargo de vogal do Conselho de Administração, que recebeu igualmente 'luz verde'.