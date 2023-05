Acionistas da Toyota Caetano reconduzem José Reis da Silva Ramos como presidente

© AFP

A assembleia-geral de acionistas da Toyota Caetano elegeu hoje novos órgãos sociais para o mandato 2023-2026, reconduzindo José Reis da Silva Ramos como presidente da empresa, segundo um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, os acionistas da empresa do setor automóvel deliberaram favoravelmente uma proposta para os novos órgãos sociais, liderada por José Reis da Silva Ramos e com os vogais Maria Angelina Martins Caetano Ramos, Miguel Pedro Caetano Ramos, Tom Fux, Kazunori Takagi, Gisela Maria Falcão Sousa Pires Passos e Florian Aragon (suplente).

Os acionistas deliberaram ainda favoravelmente sobre a composição da mesa da assembleia-geral, do Conselho Fiscal e da Comissão de Nomeações, Avaliações e Remunerações.

Os acionistas da Toyota Caetano aprovaram também a aplicação de resultados, incluindo um dividendo de 0,25 euros por ação, num total de 8,7 milhões de euros.

Foram ainda deliberados favoravelmente os documentos de gestão e prestação de contas referentes a 2022, um voto de confiança e louvor administração e fiscalização da sociedade e "a declaração anual sobre o cumprimento da política de remunerações quanto às remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade, apresentada pela Comissão de Nomeações, Avaliações e Remunerações", lê-se na mesma nota.

Na reunião magna, os detentores de títulos do grupo deliberaram favoravelmente alterações nos estatutos, a eleição do Revisor Oficial de Contas e uma caução dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Os lucros consolidados da Toyota Caetano aumentaram 25,3% no ano passado, atingindo os 14,8 milhões de euros, de acordo com o relatório e contas do grupo.

No ano passado, a empresa do setor automóvel obteve vendas de 480,2 milhões de euros, um aumento de quase 19% em relação a 2021, tendo o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingido os 48,5 milhões de euros, um crescimento de 13% face ao ano anterior.