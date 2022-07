Acionistas que subscreveram aumento de capital passam a deter 41,48% da Greenvolt

Empresa de energias renováveis Greenvolt © Greenvolt

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Julho, 2022 • 20:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As sociedades, que são simultaneamente acionistas da Altri e da Greenvolt, deram hoje conta à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários das posições com que ficaram depois desta subscrição.

"A Livrefluxo, S.A. vem, por este meio, comunicar" que "subscreveu, em 6 de julho de 2022, no âmbito do aumento de capital da Greenvolt - Energias Renováveis, S.A., registado em 7 de julho de 2022, 1.965.119 ações representativas de 1,41% do atual capital social e dos direitos de voto da Greenvolt - Energias Renováveis, S.A.", de acordo com um comunicado.

Assim, a sociedade "passou a deter 11.665.206 ações representativas de 8,38% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt", sendo ainda imputáveis a Domingos José Vieira de Matos também administrador da Greenvolt.

Por sua vez, a Caderno Azul, S.A. anunciou que subscreveu "2.423.859 ações representativas de 1,74% do atual capital social e dos direitos de voto", sendo que, depois desta operação "passou a deter 12.101.403 ações representativas de 8,70% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt", posição também imputável ao administrador João Manuel Matos Borges de Oliveira.

Em outro comunicado, a 1 Thing, Investments, S.A., cujo Conselho de Administração integra Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira, também administrador da Greenvolt, subscreveu "1.308.358 ações representativas de 0,94% do atual capital social e dos direitos de voto".

Assim, "passou a deter, diretamente, 7.529.589 ações representativas de 5,41% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt", posição imputável ao administrador.

Por sua vez, a "a Actium Capital, S.A subscreveu "2.951.707 ações representativas de 2,12% do atual capital social e dos direitos de voto da Greenvolt", sendo que depois da operação a sociedade "da qual o administrador Paulo Jorge dos Santos Fernandes é administrador e acionista dominante passou a deter 13.036.891 ações representativas de 9,37% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt", também imputáveis a este administrador.

Por fim, a Promendo Investimentos subscreveu "1.711.884 ações representativas de 1,23% do atual capital social e dos direitos de voto da Greenvolt", passando "a deter 13.389.937 ações representativas de 9,62% do atual capital social e dos direitos de voto da empresa", imputáveis à administradora Ana Rebelo de Carvalho Meneres de Mendonça.

Em 09 de junho, a GreenVolt anunciou um aumento de capital de quase 100 milhões de euros, através da inclusão de 17.792.576 novas ações ordinárias, representativas de 12,785% do capital social.

Esta terça-feira, a empresa de energias renováveis, liderada por Manso Neto, concluiu o seu aumento de capital, com a procura a ascender a 186,8% da oferta.

Só com os direitos de subscrição, ficam assegurados 97% dos 99,9 milhões de euros do aumento de capital.

De acordo com a mesma nota, as ordens de subscrição pelas 540.385 novas ações remanescentes ultrapassaram em 29,6 vezes o total.

Com este aumento de capital, a empresa quer "realizar mais depressa" os investimentos previstos e acelerar o desenvolvimento de novos projetos.