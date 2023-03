Ações da Cofina e da Media Capital suspensas em bolsa

Diário de Notícias 03 Março, 2023 • 11:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A CMVM suspendeu esta sexta-feira as ações da Cofina, dona do Correio da Manhã e da CMTV, e da Media Capital, que detém a TVI. Em causa a notícia avançada na quinta-feira pelo jornal Observador de que haverá negociações entre as duas empresas de media.

Segundo os comunicados do regulador, aguarda-se "a divulgação de informação relevante ao mercado".

Por seu turno a Confina já enviou à CMVM um comunicado a esclarecer a notícia do Observador. Diz a empresa que "pela sua natureza de sociedade gestora de participações sociais, avalia em permanência todas as oportunidades de negócio que possam valorizar os seus ativos, numa perspetiva de compra ou de venda". E esclarece terem sido "realizadas abordagens preliminares por diversos assessores externos, com vista a encetar possíveis negociações", sendo que estas estão a ser analisadas.

Apesar destes contactos, a Cofina frisa que não existe "na presente data, qualquer decisão ou conversações, entre a Cofina e, nomeadamente, a Media Capital ou os seus acionistas, relacionadas com a matéria da referida notícia".

De acordo com a notícia do Observador, a Media Capital " fez avanços para integrar a Cofina nas últimas semanas".

Esta negociação representa uma inversão daquilo que aconteceu em 2019, quando foi a Cofina a tentar comprar a Media Capital.

Notícia atualizada às 11.58 horas.