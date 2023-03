Ações da EDP e EDP Renováveis fruto de aumentos de capital admitidas à negociação em bolsa

O presidente do conselho de administrador executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade © MIGUEL A. LOPES/LUSA

As novas ações da EDP e da EDP Renováveis, que resultam de dois aumentos de capital, "foram admitidas à negociação" no mercado regulamentado da Euronex Lisbon, anunciou o grupo liderado por Miguel Stilwell d'Andrade esta terça-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis refere que "foram criadas na Central de Valores Mobiliários 50.968.400 ações ordinárias e escriturais representativas do capital social da EDP Renováveis" e que "tais ações foram admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon em virtude do aumento de capital deliberado pelo conselho de administração" da energética em 2 de março e registado no Registo Comercial das Astúrias em 3 de março.

"As novas ações são fungíveis com as outras ações da EDPR e conferem aos seus titulares, a partir da data da respetiva emissão, os mesmos direitos que as outras ações existentes antes do aumento de capital", esclarece a empresa.

O aumento de capital na EDP Renováveis, que é detida pela EDP em 71,20%, vai permitir a entrada do GIC, um fundo soberano de Singapura, na estrutura acionista da subsidiária para financiar parcialmente o novo plano de negócios.

Na sequência da entrega das novas ações, no âmbito do aumento de capital, a EDPR estará sujeita a um lock-up.

Noutro comunicado, a EDP adianta que também os "foram criadas na Central de Valores Mobiliários 218.340.612 ações ordinárias e escriturais representativas do capital social da EDP", sendo que essas ações "foram admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon, em virtude do aumento de capital concluído a 3 de março" e registado na Conservatória do Registo Comercial também a 3 de março.

Também neste caso "as novas ações são fungíveis com as outras ações da EDP e conferem aos seus titulares, a partir da data da respetiva emissão, os mesmos direitos que as outras ações existentes antes do aumento de capital".

O aumento de capital na EDP, no valor de mil milhões de euros, visa o financiamento da oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil.