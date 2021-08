Ações de tecnológicas da China afundam com nova lei de proteção de dados

Tecnológica Tencent foi uma das empresas que mais baixaram na bolsa chinesa. © NOEL CELIS/AFP

As ações das principais empresas de tecnologia da China afundaram esta sexta-feira, depois de o país aprovar uma lei de proteção dos dados, gerando novas preocupações entre os investidores sobre a intensidade da repressão regulatória de Pequim.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng Tech, que reúne as maiores empresas do setor da Internet e comércio eletrónico da China, incluindo os grupos Tencent e Alibaba, caiu 4,5%, depois de a agência noticiosa oficial Xinhua ter anunciado que a lei foi aprovada e entra em vigor no início de novembro.

O despacho da Xinhua deu poucos detalhes sobre o conteúdo da lei, mas informou que vai definir padrões sobre como os dados pessoais confidenciais podem ser processados e exigir que as plataformas da Internet estabeleçam "sistemas robustos de conformidade de proteção de informações pessoais".

A mesma fonte enfatizou que as empresas "não devem coletar excessivamente informações pessoais".

As ações do grupo Alibaba, negociadas em Hong Kong, caíram mais de 2%, hoje, após terem registado fortes perdas em Nova Iorque, na sessão de quinta-feira.

O índice Nasdaq Golden Dragon, que reúne as empresas chinesas que negoceiam nos Estados Unidos, fechou a cair mais de 5%, na quinta-feira, em Nova Iorque. O índice caiu quase 10% esta semana.

A liquidação das ações chinesas de tecnologia, provocada pela ampla campanha regulatória de Pequim contra setores como jogos 'online' e tecnológicas financeiras, resultou numa queda do índice de quase 53%, em relação ao pico em fevereiro.

O uso dos dados do utilizador pelas empresas chinesas ganhou destaque desde que a agência de cibersegurança de Pequim lançou uma investigação sobre o grupo Didi Chuxing, dias depois de realizar uma oferta pública inicial em Nova Iorque, em junho.

Outros relatos da imprensa chinesa indicaram que Pequim vai ampliar a sua campanha regulatória para novas áreas.

Em Hong Kong, as ações do setor da saúde afundaram, depois de o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, o Diário do Povo, pedir maior regulação das receitas prescritas em plataformas 'online'.

A segurança das vendas pela Internet de medicamentos prescritos "tornou-se um assunto de preocupação social", disse.

O Ping An Healthcare caiu mais de 15%, enquanto o Alibaba Health Information Technology afundou mais de 13%.

O índice CSI 300, que reúne as grandes empresas listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 2,4%.