Ações do Twitter suspensas à espera de informações sobre eventual compra

Negociação das ações do Twitter foram suspensas © Olivier DOULIERY / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Outubro, 2022 • 19:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A negociação das ações do Twitter foi esta terça-feira suspensa na bolsa de Nova Iorque "à espera de informações", após a agência Bloomberg ter noticiado que o empresário Elon Musk poderá estar decidido a comprar a rede social.

As ações foram suspensas uma primeira vez durante cinco minutos e depois registaram uma subida de 18%, tendo havido nova suspensão quando subiam 12,7%.

A Bloomberg, que cita fontes que pediram anonimato, assegura que o empresário apresentou uma nova proposta ao Twitter, oferecendo 54,20 dólares por ação, ou seja, o preço que tinha proposto inicialmente na primavera e que o Conselho de Administração da empresa tinha acabado por aceitar.

Depois do acordo inicial para a compra, Musk fez várias críticas à plataforma e acabou por desistir da aquisição.

A decisão de desistir da compra foi anunciada no início de julho, com Musk a acusar a empresa de não ter respeitado os acordos e de não ter comunicado o número exato de contas falsas e 'spams' que havia.

A desistência levou o Twitter a processar o multimilionário para o obrigar a honrar os termos do acordo. O julgamento, com uma duração prevista de cinco dias, deve começar em 17 de outubro num tribunal especializado do Delaware.

"Este é um sinal claro que Musk reconhece que as hipóteses que tem de ganhar ao Conselho de Administração no tribunal do Delaware são fracas e que a compra por 44 mil milhões de dólares deve ter lugar de qualquer forma", reagiu o analista Dan Ives, da Wedbush Securities, citado pela AFP.