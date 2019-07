Acordo com Oi empurra Pharol para lucros de 24,8 milhões até junho

A Pharol fechou junho com lucros de 24,8 milhões, um resultado que representa uma melhoria significativa face aos prejuízos de 2,8 milhões registados no primeiro semestre do ano passado, muito por conta do acordo fechado com a participada Oi que representou um encaixe de 36,8 milhões nas contas da empresa liderada por Luís Palha da Silva.

“O início do 1º semestre do ano de 2019 ficou marcado, para a Pharol, com o alcançar de um acordo com a Oi para ressarcimento de prejuízos sofridos com decisões tomadas no processo de Recuperação Judicial da nossa participada. Uma página que, uma vez virada, permite a ambas as partes uma mais clara concentração de esforços e recursos nos desafios estratégicos, financeiros e operacionais que o difícil ambiente económico brasileiro e um muito competitivo enquadramento sectorial exigem”, comenta Luís Palha da Silva, CEO da Pharol, citado no comunicado enviado ao mercado.

“Com um balanço reforçado e brevemente liberta das amarras do processo de recuperação judicial, a Oi pode agora preparar-se para uma nova fase de investimento, que melhore a sua capacidade estratégica de competir, com eficiência acrescida e presença determinante nos segmentos mais lucrativos do sector das telecomunicações. Por sua vez, ao longo dos próximos semestres, a Pharol irá beneficiar da redução de uma parte significativa dos seus custos, ligada ao pesado contencioso jurídico que resultava do litígio com a Oi”, refere ainda o responsável.

Rioforte leva a imparidade de 10,1 milhões

Para o resultado líquido da Pharol, que tem na posição na operadora brasileira Oi o seu principal ativo, contribui o encaixe de 36,8 milhões do acordo com a Oi, mas reflete ainda uma imparidade de 10,1 milhões de euros decorrente da redução do valor expectável da Rio Forte, e custos operacionais no montante de 2 milhões. Este recuam 14% face a 2018 “confirmando a esperada inversão no seu andamento dos custos em resultado do acordo alcançado com a Oi e consequente diminuição no apoio jurídico no processo contencioso que opunha as duas empresas”.

Quanto à Rioforte, a empresa optou por fazer nova revisão em baixa da recuperação do valor da dívida de 897 milhões.

“Em 30 de Junho de 2019 e após 5 anos da entrada da reclamação de crédito sobre a Rio Forte, foi divulgado a 30 de Abril de 2019 um novo relatório dos Administradores Judiciais, que aponta essencialmente para: adiamento dos resultados da conclusão da análise administrativa das declarações de dívida; e revisão em baixa do valor dos ativos da Rio Forte na América Latina”,informa a Pharol. Assim e com base nestes novos fatores, a “valorização de recuperação da dívida foi, uma vez mais, revista em baixa, tendo-se registado em 7,19% de recuperação do valor nominal, o que equivale a uma redução de 10,1 milhões de euros para o montante de 64,5 milhões de euros”.

Os capitais próprios da companhia aumentaram no primeiro semestre de 2019 em 49,1 milhões, terminando o primeiro semestre de 2019 em 195,3 milhões de euros, refletindo, por um lado, o resultado líquido positivo e “a valorização da participação na Oi em 24,3 milhões de euros”.