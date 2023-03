Acordo na TAP para evitar greve dos pilotos na Páscoa nas mãos de Medina

Fernando Medina, ministro das Finanças. © LUSA

Dinheiro Vivo 25 Março, 2023 • 11:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério das Finanças ainda não aprovou o acordo alcançado na TAP com o sindicato dos pilotos e por isso o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) mantém o pré-aviso de greve para os dias 7 a 10 de abril, em plena Páscoa. Segundo o jornal ECO, o entendimento tem luz verde do ministério das Infraestruturas, mas como a tutela da TAP é partilhada com o ministério das Finanças, Fernando Medina tem de dar luz verde ao acordo.

Segundo o ECO, que cita fontes governamentais, o entendimento entre a administração da TAP e os pilotos que pode evitar a greve e os consequentes prejuízos para a transportadora nacional aguarda a aprovação do ministério das Finanças há duas semanas.

Na passada quinta-feira os pilotos anunciaram a aprovação, em assembleia, de uma greve na Páscoa, entre os dias 7 e 10 abril, para pressionar o governo a ratificar o acordo assinado com a TAP, que repõe condições laborais retiradas em 2021, avançou o SPAC.

"Até o Governo ratificar a proposta mantemos a greve", disse fonte da direção do SPAC à Lusa.