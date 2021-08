Açores entram para a lista verde de viagens do Reino Unido (Imagem de arquivo) © ANTONIO BERNARDO

Os Açores vão entrar para a lista verde de viagens do Reino Unido já a partir de segunda-feira, 30 de agosto, às 4h da manhã, segundo informação avançada pelo governo britânico, esta quinta-feira.

Assim, já a partir da próxima semana, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Liechtenstein, Lituânia, Suíça e Açores serão adicionados à lista verde, pois o risco para a saúde de viagens para estes destinos é baixo, segundo a avaliação britânica.

"Os viajantes desses destinos não terão de ficar em quarentena, independentemente de estarem totalmente vacinados, mas ainda precisarão de fazer os testes PCR antes da partida e no segundo dia, e preencher um formulário de localização de passageiros", pode ler-se numa nota do Departamento de Transportes, publicada no site oficial governamental.

A lista britânica divide-se em três cores, como se fosse um semáforo: se os países estiverem na lista verde, os passageiros são apenas obrigados a fazer testes PCR, mas não ficam de quarentena no regresso; na lista âmbar, os passageiros podem viajar, mas ficam obrigados a isolamento de dez dias, com a realização de dois testes PCR à chegada; já na lista vermelha, são permitidas apenas viagens essenciais, por motivos de trabalho ou doença, por exemplo, sendo que os passageiros estarão sujeitos a um período de quarentena de dez dias e a testes PCR exigidos pelas autoridades de saúde britânicas.

No dia 7 de maio, o Reino Unido anunciou que iria colocar Portugal na lista verde dos países seguros. E a 3 de junho foi anunciada a sua retirada, devido a novas variantes do vírus e ao aumento de infeções que se haviam registado nas últimas semanas. Uma quarentena de 10 dias à chegada ao Reino Unido para quem viajar de Portugal provoca uma debandada de turistas. Num único dia saíram 10 mil de Faro.

(Em atualização)