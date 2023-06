ACP Electric: Se tem um carro elétrico vai precisar desta aplicação

Fernando Marques/M24 02 Junho, 2023 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

A ACP Electric é uma aplicação gratuita, disponível para as plataformas Android e iOS, e pode ser utilizada por qualquer pessoa, seja ou não sócia do clube. A sua utilização não requer nenhum tipo de fidelização, nem contrato, e para além de Portugal funciona também noutros países europeus.

"Antes de criar a aplicação fomos à Noruega, que é neste momento o expoente máximo na utilização de veículos elétricos, para vermos como funcionavam as aplicações deles", conta-nos Elsa Serra, gestora de produto no Automóvel Club de Portugal. A solução criada pelo ACP não é só mais uma para além de todas as outras que existem. Conta com um elemento diferenciador, que consiste num simulador que permite comparar preços entre dois postos de carregamento em simultâneo. É possível fazê-lo de acordo com diferentes critérios como: preço por kWh, preço total de carregamento, ou quantidade de energia carregada.

Para além disso, Elsa Serra explica também que: "Ainda existe muito desconhecimento por parte das pessoas quanto ao carregamento de um automóvel elétrico. A maior parte não sabe qual a velocidade que o seu carro permite carregar num posto público.". A aplicação recorre a uma base de dados internacional, para que seja possível adicionar exatamente o modelo e características do veículo. Dessa forma quando se faz a pesquisa por postos de carregamento, só aparecem aqueles que são compatíveis com o automóvel. "Não faz sentido utilizar um carregador público ultrarrápido de 150 kW, se o carro só admite 77 kW", termina.

Depois de ter sido pioneiro na assistência a veículos elétricos em Portugal, o Automóvel Club de Portugal cria uma ferramenta que tornará a vida mais fácil àqueles que já aderiram à mobilidade 100% elétrica.

Aos 120 anos de idade, o centenário Automóvel Club de Portugal, fundado em 1903 é uma referência no apoio que presta a milhares de automobilistas portugueses.