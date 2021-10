ACP lamenta que Governo veja carro como "privilégio" em vez de "transporte essencial"

Presidente do ACP, Carlos Barbosa. © Pedro Rocha/Global Imagens

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) não foi bem acolhida pelo Automóvel Clube de Portugal. O ACP lamenta esta terça-feira que o documento exponha o "contrassenso entre o discurso e a realidade" na fiscalidade sobre rodas e contesta que o automóvel seja visto como um meio de transporte para privilegiados.

"O Ministro das Finanças fala em "retoma económica completa" e que "este orçamento representa uma descida transversal de impostos". Só que, apesar da descida do IRS para um número significativo de contribuintes, o valor "poupado" às garras do Fisco vai ser alocado de imediato para outras variáveis do seu orçamento pessoal, a começar pelos combustíveis", critica a entidade liderada por Carlos Barbosa através de comunicado.

A contestação vai dos combustíveis aos impostos sobre a compra e utilização dos carros.

No caso do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), o ACP considera que o Governo "poderia retirar o adicional" para "compensar o aumento brutal do preço da matéria-prima, mas, pelo contrário, preferiu refugiar-se em retórica e passa culpas".

O ministro das Finanças, João Leão, já confirmou que não será retirado o adicional ao ISP e que apenas haverá controlo das margens para as petrolíferas.

O OE2022 também volta a deixar de fora o incentivo para o abate de veículos em fim de vida, medida reclamada há praticamente uma década para travar o envelhecimento do parque automóvel. Mais uma vez, apenas irá existir o incentivo à compra de veículos elétricos e prevê-se a instalação de mais de cinco mil postos de carregamento para estes carros.

"Estas medidas são estéreis para a maior parte dos contribuintes, sem orçamento para a aquisição de veículos muito mais caros, ainda que mais eficientes do ponto de vista ambiental, e mais limitados em termos de autonomia", lamenta o ACP.

O comunicado lembra ainda a subida de 0,9% - ao ritmo da taxa de inflação para 2022 - do imposto sobre veículos e do imposto único de circulação. "Mais uma vez, o Governo vê o transporte particular como um privilégio e não um meio de transporte essencial face ao mapa nacional do transporte público."