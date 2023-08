ACT pede dados sobre eventual exploração de motoristas imigrantes da Carris Metropolitana. © Leonardo Negrão/Global Imagens

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já pediu dados sobre eventual exploração de motoristas imigrantes da Carris Metropolitana, segundo uma nota da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), divulgada esta sexta-feira. Esta ação surge depois de a estrutura sindical ter denunciado o problema ao secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, num encontro que se realizou esta quinta-feira. Na altura, o governo comprometeu-se a pedir uma fiscalização.

"Na sequência da reunião com o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, a Fectrans já foi contactada pela ACT, no sentido de recolher informações sobre as questões que se passam com os trabalhadores imigrantes em empresas que operam no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa (AML), lê-se no mesmo comunicado.

Entretanto, a estrutura sindical, afeta à CGTP, solicitou "uma reunião com caráter de urgência para colocar à disposição da ACT toda a informação que tem chegado ao sindicato", de acordo com a Fectrans.

As cinco empresas privadas que ganharam a concessão do serviço público de transporte de passageiros para a Carris Metropolitana estão a forçar motoristas imigrantes, oriundos do Brasil e de Cabo Verde, a cumpri horas extraordinárias não pagas, violando o instrumento de regulamentação coletiva, tal como o Dinheiro Vivo noticiou esta quinta-feira.

Em causa estão mais de 500 trabalhadores estrangeiros contratados, no ano passado, pela Rodoviária de Lisboa, Viação Alvorada, TST, Alsa Todi e Auto Viação Feirense, ao abrigo de protocolos assinados pelo governo para promover o recrutamento de estrangeiros, indicou ao Dinheiro Vivo Anabela Carvalheira, dirigente da Fectrans.

"As empresas foram lá fora contratar de forma massiva, com a ajuda do governo, pagaram, de livre vontade, o bilhete de avião dos trabalhadores para virem para Portugal e as despesas com o processo de legalização junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e agora estão a cobrar esses valores, descontando no vencimento e forçando a horas extraordinárias não pagas", explicou Anabela Carvalheira. "Isto é uma discriminação inaceitável face aos restantes trabalhadores", atirou.

Ou seja, "estes trabalhadores vieram para País já com milhares de euros de dívidas e foram obrigados a assinar contratos que não cumprem com o instrumento de regulamentação coletiva em vigor, discriminando-os dos restantes", salienta a Fectrans.

As contratações em massa de imigrantes foi a solução encontrada pelas empresas que ganharam os concursos da Área Metropolitana de Lisboa para o problema da falta de recursos humanos necessários, segundo a estrutura sindical, afeta à CGTP.

"Para ultrapassar esta situação, foi necessária a intervenção do governo que possibilitou esta forma de recrutamento e foi, nesse sentido, que foi exigido que sejam criadas rapidamente condições de fiscalização para que se reponha a justiça", apontou a Fectrans.