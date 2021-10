Adaptar Turismo com dotação de 5 milhões para apoios a fundo perdido até 20 mil euros

Adaptar Turismo com5 milhões para apoios a fundo perdido até 20 mil euros

O programa Adaptar Turismo, destinado a micro, pequenas e médias empresas do setor afetadas pela pandemia, conta com uma dotação de cinco milhões de euros para apoios a fundo perdido até 20 mil euros.

De acordo com o despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República, assinado pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o instrumento de apoio é financiado pelo Turismo de Portugal "com recurso às suas receitas próprias anuais, e tem uma dotação orçamental de 5 (cinco) milhões de euros".

O Adaptar Turismo foi criado pelo Governo para "apoiar as empresas do turismo no esforço de adaptação e de investimento nos seus estabelecimentos, permitindo ajustar os métodos de organização no trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores ao contexto pós-covid-19".