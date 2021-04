AdC acusa Liga e 31 sociedades desportivas de práticas anticoncorrenciais

© Pixabay

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e 31 sociedades desportivas de práticas anticoncorrenciais no mercado laboral. É a primeira nota de ilicitude no mercado laboral. Em causa está um acordo de não contratação de jogadores que rescindissem unilateralmente o contrato de trabalho invocando questões provocadas pela pandemia. Caso sejam condenados, as entidades visadas arriscam, tal como é definido pela Lei da Concorrência, uma coima que pode ir até 10% do seu volume de negócios.

A Concorrência acusou 31 sociedades desportivas que participaram na edição 2019/2020 da Primeira e Segunda Ligas e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) de terem celebrado um acordo restritivo da concorrência no mercado laboral, conhecido como "no poach". Este acordo impedia a contratação, pelos clubes da Primeira e Segunda Ligas, de futebolistas que rescindissem unilateralmente o contrato invocando questões provocadas pela pandemia.

A nota de ilicitude surge depois de um processo aberto em maio do ano passado pela AdC, depois de dois comunicados, emitidos pela LPFP em 7 e 8 de abril, referindo este acordo entre os clubes da Primeira Liga, com a participação do Presidente da LPFP, e à qual aderiram os clubes da Segunda Liga.

"Face à natureza e características da prática em apreço, bem como ao potencial prejuízo, grave e irreparável, ou de difícil reparação, decorrente da mesma para o funcionamento concorrencial dos mercados, a AdC determinou, em 26 de maio de 2020, a adoção de medidas cautelares", refere a AdC.

O que está em causa?

O organismo explica o impacto negativo deste tipo de acordos na concorrência. "Através de um acordo de não-contratação (no-poach), as empresas abstêm-se de contratar os trabalhadores umas das outras, deste modo renunciando à concorrência pela aquisição de recursos humanos, para além de privarem os trabalhadores de mobilidade laboral", diz a AdC.

"O acordo é apto a reduzir a qualidade dos jogos de futebol e, nessa medida, prejudicar os consumidores, por reduzir o ambiente competitivo entre os clubes, impedir a contratação de jogadores que poderiam colmatar lacunas das equipas de futebol e resultar na perda de jogadores das competições nacionais", reforça.

Os chamados acordos de no-poach podem ter como potencial efeito a redução do nível salarial dos trabalhadores, assim como privarem os colaboradores de mobilidade laboral, tendo o tema ganho maior visibilidade na prática decisória de várias autoridades de concorrência a nível internacional, em casos que envolveram várias tecnológicas.

"Este tipo de acordos pode ainda ter efeitos nos mercados do produto (ou a jusante), nomeadamente, ao introduzir uma ineficiência através da distorção da alocação do trabalho, ao limitar a quantidade e/ou qualidade dos produtos/serviços, bem como ao limitar a inovação nos setores em que a mobilidade da mão-de-obra seja um elemento relevante no processo de inovação a jusante", refere ainda a AdC.

Depois desta nota de ilicitude é agora dada a oportunidade às empresas visadas de exercerem o seu direito de audição e defesa em relação ao ilícito que lhes é imputado e à sanção ou sanções em que poderão incorrer.