Adega de Palmela reinventa-se e aposta nos topos de gama

São cerca de 300 produtores de uva, numa área com mil hectares. Todos os anos, produzem oito milhões de quilos de matéria-prima que resultam em perto de 6,5 milhões de litros de vinho. Mas Luís Silva quer mais. O enólogo e dirigente da cooperativa quer dar mais notoriedade aos vinhos que produz, admitindo que "a Adega de Palmela sempre esteve muito ligada à relação qualidade-preço, com bons vinhos, mas a preços baixos. Só que temos matéria-prima que permite fazer mais que isso e por isso lançámos agora estas referências mais topo de gama".

E são cinco os novos vinhos lançados neste ano, um branco e quatro tintos, em que a prioridade foi subir na escala de valor. O vinho branco inova com a utilização da casta Moscatel Roxo para um vinho de mesa, enquanto que nos tintos há agora um grande reserva, um reserva premium e duas novas marcas: o Vale de Touros Vinhas Velhas Reserva e o Vale dos Barris Premium Reserva, usando o nome de localidades da região, e que têm preços de venda ao público que vão dos nove aos 18 euros por garrafa.

Luís Silva quer assim "dar mais notoriedade aos vinhos e à Adega de Palmela" e os prémios que já recebeu com os cinco novos lançamentos deixam-no confiante de que foi a aposta certa. Desde junho já acumulou cinco medalhas de ouro, três de prata, uma de bronze, três selos de qualidade e três certificados de qualidade.

Cada um dos novos vinhos tem, para já, uma produção de cinco mil garrafas, mas Luís Silva admite que "há projetos para mais. Este foi o primeiro ano que produzimos estes vinhos, mas com a aceitação e as respostas que estamos a ter, pensamos que nos próximos anos podemos continuar com esta aposta, temos essa capacidade". O enólogo reconhece que a pandemia da covid-19 atrapalhou este projeto de expansão da Adega Cooperativa, mas não desiste, mantendo a expectativa de, nos próximos anos, vir a reforçar essa produção. Para isso, tem já mesmo alguns investimentos em curso que permitem melhorar a qualidade da produção e dos próprios vinhos.

A entrada da Adega de Palmela é dominada pelos grandes tonéis no exterior que impõem o seu peso e a sua história. Mas logo ao lado estão os modernos tanques em inox e estruturas para recolher as uvas de cada um dos 300 produtores e associados e que vão ser alvo dos novos investimentos. "É o problema de estarmos na Grande Lisboa, mesmo que estejamos longe da cidade. Assim só temos acesso a fundos comunitários curtos até 200 mil euros e temos que ir de pequeno projeto em pequeno projeto todos os anos". E o primeiro está já em fase de aprovação, para instalar no exterior da cooperativa um degão, uma máquina para a recolha de uvas que as envia diretamente para a zona de produção dos vinhos; instalados estão já os novos robôs para a paletização e para a linha de engarrafamento, que tem uma capacidade de 10 mil garrafas por hora.

Luís Silva diz que "a expectativa, com estes novos investimentos e novos vinhos, é bastante grande.

Começámos a ter muita divulgação nas revistas da especialidade e estamos neste momento a colher esses frutos. A pandemia veio travar a projeção e talvez até as vendas destes novos vinhos", mas nem por isso mudou os objetivos de crescimento, tanto na qualidade dos produtos como em vendas. "No Natal, esperamos um aumento da procura, mas ainda a nível local. Só que para o ano, 2021, queremos mais visibilidade a nível nacional e expandir a comercialização destes novos vinhos", que estão no canal Horeca, na loja online da Adega e em algumas garrafeiras.

Com 65 anos de existência, a Adega Cooperativa de Palmela foi fundada em 1955, mas só iniciou a atividade em 1958, com 50 associados que produziam então cerca de 1,5 milhões de litros. Hoje em dia pode chegar, no máximo, aos 10 milhões de litros: 70% para vinho tinto, 25% para vinho branco e 5% para o vinho moscatel, entre as marcas Pedras Negras, Vale dos Barris, Adega de Palmela, Villa Palma, Amus e Vale de Touros. Quanto a resultados, Luís Silva lembra que 2020 é um ano atípico, mas quer pôr a adega a ultrapassar os resultados de 2019, em que conseguiu uma faturação de 7,5 milhões de euros só com os vinhos engarrafados, a que se somam ainda as vendas de vinho a granel.