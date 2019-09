Adesão à greve de tripulantes de cabine da Ryanair mantém-se nos 90%

A adesão à greve dos tripulantes de cabine da Ryanair mantém-se, no período da tarde, nos 90%, conforme indicou à Lusa o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

“A parte da tarde foi uma réplica da parte da manhã, com uma adesão à volta dos 90%”, disse à Lusa a até hoje presidente do SNPVAC, Luciana Passo, que foi destituída, esta tarde, em assembleia-geral do sindicato.

Na base do protesto, está a exigência de que a companhia aérea cumpra a legislação laboral portuguesa.

Fonte oficial do sindicato já tinha indicado, esta manhã, que, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dois aviões partiram sem tripulação nacional, ou seja, com pessoal de cabine de bases estrangeiras da companhia, que foram transferidos para substituir grevistas.

Contactada pela Lusa, a Ryanair remeteu para um comunicado publicado na sua página na internet, cuja informação coincide com a que já tinha sido divulgada esta manhã.

“Lamentamos que, devido a uma greve desnecessária de uma pequeníssima minoria dos nossos tripulantes de cabine portugueses e do seu sindicato SNPVAC, um pequeno número de voos dos nossos aeroportos portugueses tenha sido cancelado”, lê-se no documento.

A companhia aérea irlandesa referiu que todos os clientes afetados foram notificados via e-mail ou SMS e que mais de 90% destes solicitaram ser “reacomodados num voo alternativo ou reembolsados”.

A Ryanair disse ainda não esperar “quaisquer disrupções” nos voos para/de Portugal hoje.

A empresa garantiu permanecer disponível para negociar com o sindicato, apelando ao regresso às conversações, “o mais rapidamente possível, para proteger os planos de viagem de milhares de clientes”.

Com a destituição da direção do SNPVAC, encabeçada por Luciana Passo e Bruno Fialho, e o normal processo eleitoral que agora se segue, as negociações só poderão prosseguir com os advogados do sindicato, tendo em conta que, até ser eleita uma nova direção, ficará a cargo das contas correntes uma comissão, que não terá outros poderes.