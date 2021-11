Adiamento de diploma na AR impede entrada de empresas na Zona Franca da Madeira

O PSD/Madeira acusou esta quinta-feira o PS de "castigar" a região com o adiamento da discussão na Assembleia da República das alterações aos benefícios fiscais da Zona Franca, impedindo a entrada de novas empresas a partir de janeiro.

"O PS castigou novamente a Madeira, porque só assim percebemos o adiamento [quarta-feira] do agendamento da discussão de um diploma que visava garantir a admissibilidade de novas empresas na Zona Franca [Centro Internacional de Negócios-CINM]", declarou o líder da bancada da maioria do PSD no plenário da Assembleia Legislativa da região.

Numa intervenção política, Jaime Filipe Ramos censurou a posição assumida pelo PS na Assembleia da República, através do deputado socialista Pedro Alves, que "mandou retirar do agendamento" a discussão deste diploma.

Jaime Filipe Ramos referiu que "fica impedida, a partir de janeiro de 2022, a admissibilidade de novas empresas e a criação de mais empregos" no CINM.

Para o deputado, "esta atitude do PS é uma vergonha, vingativa", porque "o PS castiga e não perdoa a quem não quer o PS".

Por seu turno, a deputada do CDS-PP/Madeira Ana Cristina Monteiro defendeu que para combater o problema do desemprego é preciso "impulsionar" o Programa de Formação e Emprego, apoiado pelo Governo Regional (PSD/CDS) e fundos comunitários, "mas não recebe nada do Orçamento de Estado".

O deputado socialista Jacinto Serrão falou da "incapacidade" do Governo da Madeira para promover a formação profissional na Administração Pública, apontando que a região "ainda não tem uma estratégia integrada que abranja todos os trabalhadores" nesta matéria.

Por seu turno, o líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, criticou o agravamento previsto das taxas aeroportuárias previsto a partir de 2022, um aumento estimado de 1,18% (0,14 euros).

"Os aeroportos da Madeira e Porto Santo são os mais caros da rede nacional gerida pelo grupo Vinci em Portugal", sublinhou o deputado, classificando esta decisão de "lamentável, vergonhosa e escandalosa".

Contando com a presença de ex-militares nas colónias portuguesas na galeria do parlamento, foi aprovada por unanimidade a adaptação à região do Estatuto do Antigo Combatente, que preconiza, entre outras medidas, a gratuitidade nos transportes públicos, preferência no acesso a habitação social para pessoas em situação precária e isenção das taxas moderadoras, uma proposta do Governo Regional que foi discutida terça-feira.

Com os votos contra da maioria do PSD/CDS e a favor do JPP e PS, foi chumbada uma iniciativa legislativa do deputado único do PCP discutida hoje que visava assegurar a gratuitidade das creches como forma de contribuir também para o aumento da natalidade.

O deputado do PSD Valter Correia assumiu "que esta gratuitidade é desejável, mas não é possível, porque significava aumentar impostos" na região.

Lembrando que, em 2019, o Governo madeirense baixou em 40% o valor pago nas creches, o parlamentar afirmou que o executivo insular tem "caminhado progressivamente" e argumentou que assumir os custos totais deste tipo de despesas seria "incomportável para o Orçamento Regional".

A maioria do PSD/CDS também rejeitou um projeto de resolução do PS que recomendava ao executivo madeirense a adoção de um projeto ecológico e sustentável para o campo de golfe da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, na zona oeste da Madeira, para prevenir os impactos ambientais naquela localidade.