Administração da dona da TVI considera "adequado" preço da OPA de Mário Ferreira

Porto, 09/ 10/ 2020 - Inauguração da Exposição da Polícia Judiciária, "A Arte do Falso" , patente na Alfândega do Porto. Mário Ferreira. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A administração da Media Capital considerou "adequado" o preço oferecido por Mário Ferreira na OPA obrigatória que o empresário, dono de um terço do grupo de media, foi obrigado a lançar depois da CMVM ter considerado que o gestor tinha agido em concertação com a Prisa para o controlo do grupo dono da TVI. Aceita da oferta da parte de acionistas com assento no conselho de administração, como Paulo Alexandre Francisco Gaspar, da Triun (23%), Miguel Osório, da Biz Partners (11,9%), Rui Costa Freitas, da Zenithodyssey (10%) ou Cristina Ferreira, da Do Casal, com 2,5% do grupo está "está pendente da versão definitiva do Prospecto" da OPA.

O empresário dono da DouroAzul oferece 0,67 euros por ação, preço que "o conselho de Administração considera que o valor da contrapartida da Oferta é adequado", mas o valor final pode ser impacto pelo preço determinado pelo auditor independente designado pelo regulador de mercados financeiros.

"No caso de o resultado da avaliação que está a ser levada a cabo por auditor independente designado pela CMVM, divergir em termos substanciais da contrapartida financeira oferecida pelo Oferente, o Conselho de Administração reservar-se-á a faculdade de poder ter um entendimento diverso", avisa.

O conselho e administração - eleito a 24de novembro apesar do pedido da ERC para que fossem suspensos os trabalhos da assembleia geral dado o processo em curso no regulador dos media, sobre o controlo do grupo de media - não quis pronunciar-e sobre a oportunidade da Oferta. O órgão entendeu "não dever pronunciar-se uma vez que se trata de uma Oferta obrigatória lançada na sequência de uma deliberação do regulador, pelo que não lhe cabe avaliar da oportunidade de uma Oferta desta natureza".

A estratégia do empresário para o grupo também obteve o OK do conselho de administração presidido por Mário Ferreira. "A estratégia anunciada pela Oferente está em linha com a que tem vindo a ser delineada pelo Conselho de Administração da Sociedade Visada merecendo, por conseguinte, o acolhimento favorável por parte do Conselho de Administração", diz o órgão.

Os membros do conselho de administração igualmente acionistas também se pronunciaram sobre a oferta, tendo considerado que "a decisão sobre a aceitação da Oferta está pendente da versão definitiva do Prospecto".

"O conselho de administração entende que o tempo de execução da Oferta não é indiferente para efeitos da aferição sobre o mérito da mesma, uma vez esta se protele significativamente no tempo, caso em que, o decurso do tempo pode afetar a razoabilidade dos termos da Oferta agora analisada", refere ainda.