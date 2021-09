'ADN', uma nova gama de bioestimulantes para combater os efeitos das alterações climáticas

Bioestimulantes 'ADN' para combater os efeitos das alterações climáticas © Direitos Reservados

A Timac Agro, marca especializada em nutrição vegetal e animal, apresenta, nesta terça-feira, a sua nova geração de bioestimulantes criada para responder às alterações climáticas. A gama "ADN" - Aumento, Destress e Nutrição - é o resultado de 10 anos de investigação e desenvolvimento no Centro Mundial de Inovação, em França, em articulação com instituições académicas internacionais. Os novos bioestimulantes pretendem ser mais uma solução para os efeitos dos fenómenos extremos que, cada vez mais, alteram os ciclos de produção das culturas e apresentam consequências lesivas no setor agrícola.

Em comunicado, a empresa lembra que, nos últimos 20 anos, a temperatura média global aumentou cerca de 2 graus centígrados, tornando os fenómenos extremos mais frequentes, como o stress hídrico ou a floração precoce. Desenvolvida em parceria com instituições académicas internacionais como o INRA Caen, a Universidade de Navarra ou a Universidade de Nottingham, entre outras, a nova família de bioestimulantes 'ADN' apresenta cinco gamas distintas, com objetivos igualmente diferenciados: Kaoris para a remodelação celular, Genaktis para a performance genética, Seactiv para menos stress da planta, Irys para uma nutrição estimulada e Astelis para a nutrição bioactivada dos cereais, cumprindo o propósito de estimular naturalmente as plantas e de reforçar a expressão do potencial genético, regulando e optimizando a expressão de alguns genes.

"Os desafios para uma agricultura sustentável e eficiente passam pela consciencialização da emergência climática num contexto cada vez mais complexo e dominado por um crescimento constante do ponto de vista económico, demográfico e tecnológico, obrigando a questionar os modelos de industrialização e de produção agrícola e agro-alimentar", diz a Timac , comunicado, sublinhando que os seus propósitos de investigação se centram, precisamente, em melhorar a eficiência da nutrição, reduzindo a pegada ambiental das propriedades agrícolas e acrescentando benefícios para os agricultores como a redução das emissões de gases de efeito de estufa, a diminuição da poluição de águas superficiais e a melhoria da eficiência.

Integrada na filial portuguesa do Grupo Roullier, a Timac Agro é a principal marca da VITAS Portugal e engloba uma grande diversidade de produtos que conjugam soluções em nutrição vegetal e animal, fabricadas na plataforma industrial de Setúbal e em unidades de produção do Grupo Roullier situadas noutros países.

A casa-mãe apostou, desde sempre, na investigação aplicada, tendo criado ao longo do tempo estruturas próprias de I&D a que alocou fortes recursos tecnológicos e humanos. Em Saint-Malo, junto à sede do Grupo em França, foi criado o CMI Roullier - Centro Mundial de Inovação Roullier, um investimento de 30 milhões de euros que se materializa em 20 mil m2 de área total, dos quais 5 mil m2 estão dedicados à investigação e cerca de 1.200 m2 são ocupados por estufas capazes de reproduzir os climas e os solos de diferentes continentes, incluindo 1 estufa de fenotipagem, única no domínio da fertilização privada, concebida em parceria com o Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), que permite medir o crescimento ou o estado fisiológico.

Em 2020, o CMI Roullier reforçou o investimento no aumento da capacidade analítica em microbiologia e na equipa de investigadores em algologia, contando actualmente com um total de 161 investigadores dedicados à inovação, com o registo de seis pedidos de novas patentes ligadas ao desenvolvimento sustentável até 2020.