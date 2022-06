AdP admite falta de água para agricultura no verão em cenário de escassez

© Tony Dias/Global Imagens

José Furtado, presidente da Águas de Portugal (AdP) garante que não vai faltar água para abastecimento às populações nos próximos meses, mas admite algum impacto em algumas atividades económicas, nomeadamente na agricultura, em cenário de seca. Em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, o presidente do grupo, José Furtado, afirma que "necessariamente, em contextos de escassez, o impacto maior far-se-á notar em algumas das atividades económicas mais consumidoras", porque "o abastecimento de água para consumo humano tem primazia e, portanto, está assegurado".

José Furtado explica que 20% da água captada destina-se a consumo humano e o restante para atividades económicas, sobretudo para a agricultura.

No entanto, o presidente da AdP diz não antever nesta altura a necessidade de "intervenções excecionais" para fazer face à seca e adianta que a Águas de Portugal está a focada em levar a cabo "medidas estruturais" no Alentejo e no Algarve, onde está a trabalhar na interligação de infraestruturas ao Alqueva, e em planos de eficiência hídrica.