Adrian Bridge: "Há que olhar o futuro de forma positiva. Há festas a fazer e abraços a dar"

Adrian Bridge, CEO da The Fladgate Partnership © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

Foi uma boa decisão abrir o World of Wine em ano de pandemia? Se fosse hoje voltava a fazer o mesmo?

Provavelmente, sim. Se a questão se tivesse colocado em março de 2019, poderíamos ter atrasado a construção, estávamos na fase final. Claro que os prejuízos da abertura foram de um milhão de euros ao mês, são seis milhões no total. Qualquer projeto que tem esta complexidade, com 8 restaurantes, uma escola de vinhos, etc., tem custos fixos altos e amortizações associadas. É um projeto que vai ficar, no total, por 105 milhões. A última fase está em construção, atrás do Museu da Moda e do Têxtil, para transformar uns antigos armazéns em lojas e em mais um restaurante. Até ao fim de junho estará tudo terminado.

Quantos visitantes recebeu?

Cerca de 150 mil creio, mas, obviamente, o que paga as contas não é o número de visitantes é a faturação e a realidade é que faturámos pouco mais de um milhão, o que não é nada. A nossa expectativa para aquele projeto, em velocidade cruzeiro, é de meio milhão de euros por semana; cerca de 26 a 30 milhões ao ano. Lembre-se que construímos o WoW para receber mais de um milhão de visitantes ao ano.

Como classifica 2020?

Difícil e estranho. Provavelmente, foi o ano mais complexo e mais trabalhoso das nossas vidas, ao mesmo tempo que tivemos muitos colegas em casa frustrados, sem nada para fazer. Não tivemos todos a mesma experiência. Foi um ano estranho, mas já passou. Temos que continuar com a vida e olhar para o futuro, tirando partido das coisas positivas que temos, seja o vinho do Porto, o Douro, o destino Porto ou a série de museus que temos para oferecer. Temos festas para fazer e amigos para abraçar. E nós aproveitamos os meses que estivemos fechados para investirmos na melhoria dos nossos produtos. Estamos a lançar uma série de exposições que ajudam a afirmar o Porto como um destino de cultura, como a exposição de arte gráfica de Francis Bacon que vamos ter no WoW e outras que estamos a prepara para o MMIPO - Museu da Misericórdia do Porto.

Os apoios às empresas no âmbito da covid-19 foram os necessários?

Qualquer pessoa pode sempre dizer que quer mais, mas a realidade é que o governo fez o que pôde. Embora, algumas vezes, a questão burocrática tenha sido frustrante, porque as regras estavam sempre a mudar, a verdade é que tentaram gerir uma situação complexa, nova, com a máxima eficiência, e não é possível acertar a 100%. Na minha ótica, acho que Porugal fez muito bem, agora é só a questão da vacinação, é importante acelerar o processo e não haver jogos políticos em torno das vacinas, que são vitais para podermos regressar à normalidade, única forma de salvarmos a restauração.

Há empresas em dificuldades?

Há na restauração e há nos vinhos. Nem todos têm a capacidade de sobreviver a um ano tão difícil como o de 2020. Nesse aspeto, o nosso grupo teve sorte porque temos um balancete forte com a acumulação de três séculos de trabalho das gerações anteriores. Mas sem o apoio do governo e sem o entendimento dos bancos não teria sido possível.

Fechou 2020 com prejuízos, é a primeira vez que acontece?

Nos 329 anos do grupo não sei, mas nos 22 em que tenho tido a responsabilidade de o liderar, é. Mas sou pragmático, é o que é. Foi a covid, é algo que está completamente fora do nosso controlo. Mas controlamos bem os custos e gerimos bem o negócio. Aliás, depois de impostos tivemos lucros, mas só porque tivemos um crédito fiscal pelos investimentos realizados. Não conta. 2020 foi um ano difícil, mas já lá vai, há que olhar para o futuro e nós encaramo-lo de forma positiva, embora com a consciência que não controlamos todos os fatores.