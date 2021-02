AEP diz que apenas um terço da bazuca vai para as empresas

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Ana Fonseca / Global Imagens

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) fez as contas e concluiu que apenas um terço das subvenções previstas no plano de recuperação e resiliência (PRR) estão dirigidas para as empresas.

Tendo por base uma análise detalhada às mais de 140 páginas do documento do PRR, a AEP estima que apenas cerca de um terço do total de subvenções seja alocado às empresas", lê-se no documento preparado pela associação e que entregou ao governo no âmbito da consulta pública do plano de recuperação, acrescentando que "mesmo assim se trata de um peso sobrestimado, pois algumas rubricas incluem uma parte significativa para o setor público", conclui.

A associação lembra que, pelos cálculos do governo, a verba reservada às empresas está abaixo deste valor. "Segundo uma apresentação recente do primeiro-ministro, o total de verbas destinadas diretamente às empresas ascende a 4,6 mil milhões de euros sendo que, neste valor, 1,25 mil milhões de euros se refere à modalidade de empréstimos (capitalização via Banco de Fomento)", começa por assinalar a AEP, concluindo que tendo em conta estas contas "do total de 13,944 milhões de euros de subvenções, apenas 24% são alocadas diretamente às empresas, o que é manifestamente insuficiente."

O pacote reservado para Portugal inclui uma verba de 13,9 mil milhões de euros de subvenções, ou seja, a custo zero e a opção de empréstimos no valor de 2,7 mil milhões de euros a um juro muito baixo.

Apesar de reconhecer a necessidade de investir no setor público, a AEP considera que o montante destinado para o Estado é "desequilibrado" e indica que "no inquérito que realizou junto dos seus associados, a esmagadora maioria considera que a estruturação do PRR nas dimensões, componentes e dotações não se afigura adequada aos atuais desafios das empresas e do país."

"Depois de analisar as mais de 140 páginas do documento, a AEP chegou à conclusão que as prioridades do PRR estão trocadas. O foco deveria estar no apoio à iniciativa privada, pois só desta forma é possível assegurar uma resposta social robusta e duradoura, que apoie a criação de riqueza e de emprego.

As propostas da AEP

A Associação Empresarial avança com sete propostas concretas que gostaria de ver incluídas no documento que o governo deverá apresentar em Bruxelas nas próximas semanas (o primeiro-ministro indicou que a versão final do PRR seguiria para aprovação da Comissão Europeia no início de março).

A AEP aposta na recapitalização das empresas, na reindustrialização e qualificações:

1 - Capitalização das empresas: apoios imediatos e diretos à liquidez, a fundo perdido, para empresas viáveis, mas em dificuldades;

2 - Apoios a fundo perdido para manutenção de emprego em condições adequadas às reais e atuais necessidades das empresas;

3 - Reindustrialização da economia: aposta na indústria e serviços conexos;

4 - Qualificações: a componente para a requalificação tem uma dotação total interessante, contudo, não se encontra destinada maioritariamente para as reais necessidades das empresas, para a (re)qualificação dos seus trabalhadores, atuais e futuros.

5 - Aproveitar da forma mais eficiente os investimentos previstos na digitalização da Administração Pública de modo a operar uma verdadeira reforma do Estado, desburocratizar e prestar serviços melhores, mais rápidos e com menor custo para as empresas e cidadãos;

6 - Compras públicas: privilegiar a aquisição de bens e serviços a empresas nacionais e instaladas em território nacional;

7 - Infraestruturas: executar os investimentos previstos no PRR - essencialmente distribuídos em áreas de acolhimento empresarial e em transportes, sendo esta última apenas na vertente rodoviária. Depreendemos que as restantes vertentes dos transportes terão de ser incluídas noutros mecanismos de apoio, designadamente o CEF - Connecting Europe Facility ou o quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027.