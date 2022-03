AEP leva 5 empresas portuguesas a fazer negócios em Riade

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Igor Martins/Global Imagens

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) e cinco empresas portuguesas participam, até quinta-feira, em Riade, Arábia Saudita, na feira 'Big 5 Saudi', o maior certame da região na fileira da construção, rochas ornamentais, tecnologias e ambiente.

Num comunicado divulgado hoje, a associação refere que "a participação na 'Big 5 Saudi' faz parte da estratégia de abordagem ao mercado saudita, levada a cabo pela AEP nos últimos 12 anos", naquele que considera ser "um dos maiores e mais promissores mercados de todo o Golfo Arábico".

"O programa governamental de obras públicas da Arábia Saudita apresenta oportunidades para as empresas, nomeadamente da construção, materiais de construção, saúde e novas tecnologias. O setor privado também está em expansão, envolvendo áreas como o turismo, residencial, centros comerciais e ​​​​​​​lazer, e o consumo privado deverá acompanhar o rápido crescimento da população", destaca o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, citado no comunicado.

A iniciativa insere-se no projeto BOW - Business on the Way, desenvolvido pela área internacional da AEP, no âmbito do Portugal 2020 e do Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, Eixo II - Projetos Conjuntos - Internacionalização. O ano passado, o projeto BOW - Business on the Way, desenvolvido pela área Internacional da AEP, promoveu a participação de mais de 100 empresas em 17 ações, entre feiras internacionais, missões empresariais (virtuais, físicas e inversas), em 22 mercados distintos.