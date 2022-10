AEP promove projeto para interligar PME portuguesas aos mercados asiáticos

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP-Associação Empresarial de Portugal © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) promove o projeto Next Challenge Asia, destinado a micro, pequenas e médias empresas portuguesas (PME). O evento, que ocorre nas cidades de Vila Nova de Famalicão e Porto, e que termina nesta quarta-feira, trouxe a Portugal "30 potenciais parceiros de negócio dos mercados asiáticos", revela a AEP em comunicado.

Segundo a mesma nota, o programa visou reforçar o contacto e "a internacionalização das PME portuguesas, através da diversificação de mercados, identificando oportunidades a mercados com potencial", nomeadamente, os mercados asiáticos.

Uma das atividades integradas no projeto é o Portugal Premium Experience, que quer mostrar o potencial dos produtos portugueses nas áreas "Agroalimentar, Casa, Infraestruturas (Água e Energia) e Materiais de Construção" que exportem ou queiram exportar para os mercados do Japão, Coreia do Sul e China.

Estão previstas quatro ações para a atividade, uma em Portugal e outras três nos mercados do Japão, Coreia do Sul e China (estas últimas previstas para o primeiro semestre de 2023). "Mostras de produtos, sessões de networking e missões inversas, trazer representantes dos mercados a Portugal e levando representantes de empresas portuguesas a participar nos eventos nos restantes países", são algumas das atividades do programa.

"O Next Challenge Asia é um projeto promovido pela AEP e cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER", acrescenta a nota.