AEP realiza missão multissetorial na República Dominicana, Panamá e Costa Rica

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Novembro, 2021 • 20:05

A AEP - Associação Empresarial de Portugal e várias empresas portuguesas realizam uma missão multissetorial entre 15 a 19 de novembro à República Dominicana e que conta com uma extensão ao Panamá e à Costa Rica, pretendendo encontrar parceiros locais.

"A República Dominicana abre-se definitivamente à Europa, tendo registado um dos maiores crescimentos da região. O país, outrora dependente do setor agrícola e do turismo, aposta agora nos serviços. Após o sucesso da primeira missão à República Dominicana, em 2018, a AEP regressa para fortalecer contactos e dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Esta é a sexta passagem da AEP pelo Panamá e a quarta pela Costa Rica", explicou o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, citado num comunicado emitido pela associação.

Presentes nesta missão estão a Cooperativa dos Olivicultores de Borba (azeite), a Metalúrgica do Tâmega (máquinas para as indústrias extrativas e de construção), a ​​​​​​​Work3 Engenharia & Consultoria (engenharia) e a Alexandrino Pais Leitão (mármores e rochas similares).

Esta é uma iniciativa inserida no projeto BOW - Business on the Way, desenvolvido pela área Internacional da AEP. Só este ano o BOW promoveu a participação de 80 empresas em sete feiras internacionais e em três missões empresariais virtuais, em 14 mercados distintos.