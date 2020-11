Aeroporto de Lisboa foi considerado "Best European Airport 2020" pelo ACI Europe

O aeroporto Humberto Delgado encontra-se encerrado para o tráfego de passageiros no âmbito das medidas excecionais de circulação para combater a situação epidemiológica da Covid-19, em Lisboa, 09 de abril de 2020. Todos os aeroportos nacionais encontram-se encerrados até às 24 horas de dia 13 para evitar circulação exterior para Portugal ou de Portugal para o exterior. MÁRIO CRUZ/LUSA

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi considerado como a melhor infraestrutura aeroportuária europeia neste ano de 2020 pelo Airports Council International (ACI) Europe. "O Aeroporto de Lisboa foi distinguido como "Best European Airport 2020" pelo ACI Europe, a organização internacional dos aeroportos. Este prémio distingue a responsabilidade e compromisso do Aeroporto Humberto Delgado face à pandemia Covid-19", diz a ANA - gestora dos aeroporto nacionais - em comunicado.

A infraestrutura aeroportuária que serve a região de Lisboa aplicou medidas de proteção contra o novo coronavírus "desde o início desta crise (dezembro 2019), em estreita colaboração com as autoridades de Saúde, adicionando medidas e melhorando procedimentos sempre que necessário. A distinção para Lisboa ocorre na categoria de aeroportos que operam entre 25 e 40 milhões de passageiros".

"Para além das recomendações de distanciamento físico - através de sinalética e adequação dos espaços -, de reforço da limpeza e desinfeção com utilização dos procedimentos mais inovadores, medição de temperatura a todos os passageiros que chegam, foram ajustados os fluxos de passageiros de forma a prevenir concentrações e implementada uma forte campanha de comunicação/informação aos passageiros ("Protecting each other" - VINCI Airports - implementada nos 45 aeroportos da rede, dando as mesmas referências visuais aos passageiros em todos os seus aeroportos)", refere ainda a gestora.

A ANA- Aeroportos tem o selo Clean&Safe, atribuído pelo Turismo de Portugal, desde junho e em setembro obteve a certificação da Bureau Veritas que resulta de um processo de auditoria.

Nicolas Notebaert, CEO da VINCI Airports, afima em comunicado: "estamos muito honrados com a parceria que tem sido seguida com as autoridades portuguesas desde 2013. A VINCI Airports pretende continuar a desenvolver o Aeroporto de Lisboa como uma porta de entrada eficiente, sustentável e inovadora, que irá contribuir para a recuperação económica e do setor do turismo em Portugal".

Aeroportos nacionais contaram com 1,9 milhões de passageiros em setembro

O número de passageiros que chegou ou partiu dos aeroportos nacionais caiu a pique no mês de setembro. Os dados do INE, divulgados esta terça-feira, 17 de novembro, indicam que pelas infraestruturas aeroportuárias nacionais passaram 1,9 milhões de passageiros, o que reflete uma quebra de 69% face ao mesmo mês do ano passado. Quando comparado com agosto, o decréscimo é menor, ainda assim, elevado: 65,9%. A maioria dos passageiros aterrou no aeroporto de Lisboa.

Em setembro, aterraram nos aeroportos 10,8 mil aeronaves em voos comerciais, uma quebra de 50% face aos 21,7 mil registados no período homólogo. Numa altura em que os voos para fora da Europa são residuais, o maior número de passageiros desembarcados tinha como país de origem França, seguido do Reino Unido e Alemanha. O mesmo aconteceu com os países de destino dos voos.

"Entre 21 de agosto e 10 de setembro, período em que o Reino Unido incluiu Portugal na lista de países seguros para viajar, verificou-se uma menor redução do número de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em voos provenientes do Reino Unido (-53,5%), quando comparada com a registada no acumulado dos restantes dias dos meses de agosto e setembro (-80,2%)", acrescenta o INE.

Estes dados do INE, relativamente ao número de passageiros, surgem depois de a NAV - empresa pública que gere o tráfego aéreo nacional - ter divulgado que, em setembro, geriu 29,4 mil voos, o que manifesta uma inversão da tendência de recuperação registada anteriormente.