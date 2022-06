Aeroporto: easyJet pede que ANA e NAV invistam na Portela com urgência

© André Luís Alves / Global Imagens

A easyJet apela a que a NAV e a ANA avancem com "investimentos que permitam uma utilização mais eficiente dos recursos" no aeroporto Humberto Delgado. "Investimentos na Portela são vitais e urgentes e perdeu-se a oportunidade, durante a pandemia, de acelerar esses investimentos independentemente da solução do novo aeroporto, que vai levar cinco ou 10 anos", apelou o diretor geral da easyJet em Portugal, José Lopes, em conferência de imprensa esta terça-feira, 21.

O responsável da low-cost britânica em Portugal apontou duas saídas até que a nova infraestrutura aeroportuária esteja a operar. "Ou não queremos que o turismo cresça e não desenvolvemos a economia no maior aeroporto do país ou implementamos soluções de melhoria, de pontualidade e de capacidade", enumerou.

José Lopes aproveitou ainda o encontro com os jornalistas para pedir celeridade ao governo na decisão de uma alternativa à Portela reforçando que é urgente que haja um consenso, sublinhando que esta deverá ser "uma decisão para o futuro" para "60 a 80 anos".

Sobre as propostas em cima da mesa, Portela+1, Montijo+1 ou Alcochete, o diretor geral da easyJet no país aposta na última. "Creio que Alcochete será facilmente um projeto desenvolvido de raíz e que pode ter, no mesmo local, todas as capacidades de crescimento para largas décadas. E espero que não sejam cometidos os erros do passado, de deixar a cidade abraçar o aeroporto acabando por retirar a sua área de expansão", alertou, sublinhando que o novo aeroporto deve ainda ser desenhado para ser "mais automatizado e para que a experiência do passageiro seja s mais simples e eficiente possível". "Tudo isto é mais fácil implemetar num projeto de raíz", garantiu.