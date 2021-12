Aeroportos com 4 milhões de passageiros em outubro. Transporte de carga dispara

Lisboa, 18/07/2021 - Greve GroundForce aeroporto de Lisboa no segundo dia. Dezenas de voos cancelados ao total, o aeroporto com pessoas pelo chão, sem informações e sem remarcações de voos. Voos a operar mas apenas com as empresas de handling Portway e Groundlink. (André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imagens

Em outubro passaram pelos aeroportos nacionais 3,9 milhões de passageiros, mais quase 181% que no mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nesta terça-feira, 21 de dezembro. Além disso, aterraram mais de 15,7 mil aeronaves, um crescimento de pouco mais de 20%.

"Considerando os passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em outubro de 2021, 80,2% corresponderam a tráfego internacional (74,9% no período homólogo), na maioria provenientes de aeroportos do continente europeu (72,0%). Relativamente aos passageiros embarcados, 80,2% corresponderam a tráfego internacional (76,2% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (72,1%)", acrescenta o INE.

Também nesse mês, o transporte de correio e carga por via aérea superou as 18,1 mil toneladas, o que reflete uma subida de 27,5% face ao mesmo período de 2020. Esta evolução poderá ser explicada, pelo menos em parte, pelo facto de as cadeias de abastecimento enfrentarem perturbações na sequência da pandemia, tendo empresas eventualmente optado por trazer uma parte dos seus bens por via aérea para terem stock para o trimestre do Natal, época tradicionalmente de grande consumo.

"Comparando com outubro de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 27,2% e o movimento de carga e correio decresceu 8,4%", diz o gabinete de estatística.

Olhando para o acumulado dos dez meses, o dados estatísticos indicam que passaram pelos aeroportos nacionais 19,7 milhões de passageiros, mais 18,6% que entre janeiro e outubro de 2020. No entanto, "comparando com o mesmo período de 2019, a redução foi 62,1%".

Aterraram em solo nacional até outubro mais de 105 mil aeronaves, o representa uma subida de pouco mais de 20% face ao mesmo período do ano passado.

"Entre janeiro e outubro de 2021, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, registando crescimentos de 13,2% no número de passageiros desembarcados e de 10,9% no número de passageiros embarcados. A Suíça destacou-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+25,6% e +20,9%, respetivamente), ocupando a 5ª posição", revela o INE.

Quanto ao transporte de carga e correio, foram transportados mais de 151,7 mil toneladas, o que se traduz num crescimento de 28,9% comparando com os dez primeiros meses de 2020.