Aeroportos da Vinci acolheram mais de 56 milhões de passageiros no 1º trimestre de 2023

Os aeroportos da rede Vinci acolheram mais de 56 milhões de passageiros no primeiro trimestre de 2023, quase 20 milhões a mais do que em 2022 e cerca de 12% menos do que no mesmo período de 2019. Em Portugal, as infraestruturas aeroportuárias receberam 13 milhões de passageiros durante os primeiros três meses do ano, um aumento de 15% relativamente a 2019, afirma a empresa em comunicado.

Vários foram os aeroportos da Europa e das Américas que alcançaram números de tráfego recordes - ultrapassando os de 2019 -, impulsionados por uma forte procura e pela explosão de ofertas implementadas durante a crise. Portugal, concretamente, também beneficiou do "rápido crescimento de lugares oferecidos pelas companhias aéreas, tanto nos segmentos tradicionais como de baixo custo".

Em território nacional, a Madeira continua a ser um destino popular, com mais 44% de tráfego no aeroporto, em parte devido à abertura de uma nova base da Ryanair em abril de 2022. No continente, Lisboa acolheu um recorde de 7 milhões de passageiros no primeiro trimestre, o que se traduz num aumento de 14%, impulsionado pelo "excelente desempenho" das ligações com França, Reino Unido e Brasil. O mercado norte-americano também contribuiu com a abertura de novas rotas para Chicago e São Francisco, por exemplo.

Noutros lugares do mundo a recuperação também continua, nomeadamente no aeroporto de Gatwick, em Londres, onde o tráfego recuperou nos primeiros três meses do ano, em particular para os destinos mediterrânicos.

O aeroporto de Belgrado, na Sérvia, regista um crescimento de 27% face a 2019, continua a beneficiar do forte impulso das rotas para a Turquia (mais 84%), ao mesmo tempo que desenvolve ligações com outros destinos, tais como França, Alemanha e China.

Já em França, os aeroportos fizeram uma clara recuperação com a primeira temporada completa de esqui desde 2019, mas o progresso foi ligeiramente afetado em alguns aeroportos no mês de março, quando o tráfego foi interrompido devido a greves dos trabalhadores da aviação.

No que diz respeito à América Latina, destaca-se o México, onde o tráfego nos aeroportos está a registar uma "subida vigorosa" neste trimestre, impulsionada pela capacidade de crescimento da Viva Aerobus (91% acima), Volario, como para os Es (40%) e American Airlines (82%), contribuindo para o aumento do tráfego - tanto domésticstados Unidos da América (24%).

Outras companhias, como a Sky Airlines reforçaram a sua capacidade no aeroporto de Santiago, no Chile, contribuindo "para uma rápida melhoria do tráfego nacional", embora se tenha registado uma descida de 3% em março.

No Japão, o programa do governo de apoio ao turismo nacional intensificou o tráfego interno neste trimestre, que regressou aos níveis pré-pandémicos em março. No entanto, e apesar de as autoridades chinesas terem flexibilizado as principais restrições de viagens internacionais, o tráfego de e para a China ainda não recuperou de uma "forma significativa".

Ainda assim, o tráfego internacional em destinos asiáticos na rede VINCI Airports (Japão e Camboja) melhorou graças à "forte recuperação" nos voos regionais para a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan.