Aeroportos do Porto e Ponta Delgada distinguidos pela qualidade de serviço

Os aeroportos do Porto e Ponta Delgada, em Portugal, foram nomeados os melhores aeroportos da sua região pelo Airport Council International (ACI), tendo recebido o prémio "ASQ Best airport by size and region", que também foi atribuído ao aeroport de Guanacaste, na Costa Rica.

Este ano, foram nove os aeroportos da rede da Vinci distinguidos entre os melhores do mundo, em termos de qualidade de serviço, no ranking ACI, a referência mundial em termos de qualidade de serviço aeroportuário, refere a empresa em comunicado.

O aeroporto do Porto distingue-se, também, pela qualidade das medidas sanitárias implementadas como parte da campanha global da Vinci Airports "Protecting each other".

A ACI atribuiu também o reconhecimento "Voice of Customer", com base nos votos dos passageiros, aos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Madeira em Portugal, e Santiago do Chile, Guanacaste na Costa Rica, Belgrado Nikola Tesla na Sérvia, e Atlanta International nos EUA.

Este reconhecimento está relacionado com a implementação da estratégia de qualidade de serviço da Vinci que se baseia em fatores como a digitalização (biometria, robotização e chatbots com o objetivo de compreender melhor as expectativas dos passageiros) e 'sense of place', que consiste em fazer com que os aeroportos apresentem a sua região através de uma identidade que valorize as suas características locais e confiança, campanha de segurança sanitária, sunlinha a empresa em comunicado.

O CEO e presidente da Vinci Airports, Nicolas Notebaert, afirma que "a experiência que os passageiros adquirem no aeroporto tornou-se um passo importante na sua viagem, e ainda mais neste período de recuperação. Na Vinci Airports, o nosso programa de qualidade de serviço envolve todos os nossos aeroportos em todo o mundo".