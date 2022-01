Aeroportos: Número de passageiros aumentou 32% até novembro

Lisboa, 18/07/2021 - Greve GroundForce aeroporto de Lisboa no segundo dia. Dezenas de voos cancelados ao total, o aeroporto com pessoas pelo chão, sem informações e sem remarcações de voos. Voos a operar mas apenas com as empresas de handling Portway e Groundlink. (André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imagens

O número de passageiros que passaram pelos aeroportos nacionais aumentou entre janeiro e novembro de 2021, comparando com o mesmo período de 2020. Ainda assim, o volume de pessoas movimentadas manteve-se abaixo dos níveis pré-pandemia, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira, 18 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No que diz respeito ao transporte de carga e correio movimentado nos aeroportos também se registou uma subida face ao período homólogo de 2020.

Assim, entre janeiro e novembro de 2021 passaram pelas infraestruturas aeroportuárias mais de 22,9 milhões de passageiros, o que representa um acréscimo de 31,8% face aos primeiros 11 meses de 2020. No entanto, comparando com o mesmo período de 2019, ano antes da pandemia, o número de passageiros que passaram pelos aeroportos em Portugal esteve 59,2% abaixo.

"Neste período, o aeroporto de Lisboa movimentou 46,5% do total de passageiros (10,7 milhões) e registou um aumento de 22,1%. No aeroporto de Faro, o movimento de passageiros neste período cresceu 44,4%, atingindo 3,1 milhões de passageiros, número ainda muito distante do registado no mesmo período em 2019 (8,7 milhões de passageiros; -64,5%)", aponta o gabinete de estatística.

Entre janeiro e novembro, e tendo em conta os passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais, França foi o principal país de origem e de destino dos voos. Houve uma subida de 25% no número de passageiros desembarcados e de 24,1% no número de passageiros embarcados, comparando ao mesmo período de 2020. "A Suíça voltou a destacar-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+34,7% e +31,6%, respetivamente), ocupando a 5ª posição", acrescenta o INE.

Quanto ao transporte de carga e correio movimentados nas infraestruturas aeroportuárias nacionais verificou-se um aumento de quase 30% nos 11 meses de 2021. Ou seja, até novembro, foram movimentadas 170,9 mil toneladas, mais 29,6% que no mesmo período de 2020. Ainda assim, e tal como no volume de passageiros, registou-se uma diminuição de 10,5% face ao período entre janeiro e novembro de 2019.

"O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 69,9% do total, atingindo 118,9 mil toneladas (+38,1% face ao mesmo período de 2020). No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio aumentou 13,5%", detalha.

Novembro com mais de 3 milhões de passageiros

Os dados do INE indicam que, no mês de novembro de 2021, aterraram nos aeroportos nacionais 13,4 mil aeronaves em voos comerciais, mais do dobro do número de aviões que aterraram nas infraestruturas aeroportuárias portuguesas em novembro de 2020. Contudo, foram menos 14,4% de aeronaves aterradas que em novembro de 2019.

Passaram pelos aeroportos mais de 3,1 milhões de passageiros, mais 339% acima do verificado no mesmo mês de 2020 - quando passaram pouco mais de 715 mil pessoas. Apesar da subida face ao período homólogo, o volume de passageiros ficou 21,5% abaixo do que aconteceu em novembro de 2019.

No que toca ao movimento de carga e correio, foram movimentadas 19,2 mil toneladas de carga e correio, 35,2% acima do verificado em novembro de 2020, mas 1,6% abaixo do registado no mesmo mês de 2019.