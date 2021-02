Aeroportos: Pandemia tira 600 milhões à ANA

O aeroporto Humberto Delgado encontra-se encerrado para o tráfego de passageiros no âmbito das medidas excecionais de circulação para combater a situação epidemiológica da Covid-19, em Lisboa, 09 de abril de 2020. Todos os aeroportos nacionais encontram-se encerrados até às 24 horas de dia 13 para evitar circulação exterior para Portugal ou de Portugal para o exterior. MÁRIO CRUZ/LUSA

O setor da aviação civil foi um dos mais penalizados pela pandemia de covid-19 em 2020. A maioria das companhias aéreas suspenderam milhões de voos e, nem no verão, quando a pandemia deu algumas tréguas, os voos realizados chegaram a níveis próximos de 2019. Por isso, para as gestoras aeroportuárias o ano foi igualmente de perdas acentuadas.

A ANA - gestora dos aeroportos nacionais, detida pela Vinci - registou uma queda da receita de 68% em 2020, segundo o Jornal de Negócios. Citando os resultados da Vinci, o jornal india que gestora dos aeroportos nacionais contribuiu com 29% para as receitas da Vinci Airports - que se ficaram pelos 990 milhões de euros -, o que significa que os proveitos gerados pela ANA não foram além dos 287 milhões de euros. O valor, comparado com os 894,5 milhões de euros obtidos em 2019, revela uma queda de 68%.

No final de janeiro, a ANA - Aeroportos de Portugal indicou que ia recorrer a partir de 1 de fevereiro, à medida de apoio à retoma e irá, no primeiro mês de aplicação, reduzir o tempo de trabalho em 20%, segundo o presidente executivo do grupo.

Numa mensagem aos trabalhadores da empresa, a que a Lusa teve acesso, Thierry Ligonnière explicou que, tendo em conta os impactos que a pandemia está a ter no tráfego aéreo, informou a Comissão de Trabalhadores e as organizações sindicais "da decisão da ANA de utilizar, a partir de 1 de fevereiro, a medida governamental de apoio à retoma da atividade, que está em vigor desde 15 de janeiro".

De acordo com o gestor, "no primeiro mês de aplicação desta medida, que decorrerá até ao final de junho, haverá uma redução uniforme de 20% do tempo de trabalho a todas" as equipas, "com exceção das funções de direção (que serão mobilizadas a tempo inteiro para esta implementação) e dos trabalhadores com horários em escala (devido à dificuldade de organização e comunicação das escalas em tempo útil)".

Thierry Ligonnière revelou ainda que "esta medida será reavaliada e alargada no mês seguinte, prevendo-se a sua aplicação às áreas operacionais (horários em escala)".

O presidente da ANA informou também que a cada mês "as equipas de gestão vão avaliar as necessidades reais da empresa em termos de tempo de trabalho, a fim de definir os níveis de redução para todas as suas equipas, seja em horários regulares ou por turnos", assegurando que a "lei permite que esta redução seja modulada em função das necessidades".

Em meados de janeiro, a ANA tinha comunicado já ao mercado o tráfego nos aeroportos. Pelos aeroportos portugueses passaram 17,9 milhões de passageiros, o que corresponde a uma quebra de 69,6% face ao ano anterior, de acordo com os dados divulgados pela Vinci, dona da ANA, gestora dos aeroportos portugueses, em comunicado.

O aeroporto de Lisboa foi a infraestrutura por onde passou o maior número de passageiros: 9,2 milhões de pessoas. Depois de em 2019, terem passado pelo aeroporto Humberto Delgado quase 30 milhões de pessoas, o valor alcançado em 2020 reflete uma queda de 70,3%. Com a pandemia, todo o setor das viagens foi afetado, contudo o turismo de cidade, que se caracteriza muitas vezes por grandes aglomerados populacionais, foi dos que sentiu mais os efeitos do covid-19. Além disso, a região de Lisboa também conta com uma forte componente do turismo de negócios, que sofreu um duro abalo com a pandemia. Pelo aeroporto de Faro passaram no ano passado 2,2 milhões de passageiros, menos 75,5% face a 2019.

Os dados da Vinci indicam que pelo aeroporto do Porto passaram 4,4 milhões de pessoas, menos 66,2%. Pelos aeroportos da Madeira passaram 1,1 milhões de pessoas, uma quebra de 65,2%. E pelos aeroportos dos Açores passaram 896 mil passageiros, menos 63,6% que em 2019.