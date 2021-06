Aeroportos portugueses com 739,4 mil passageiros em abril. menos 86% que em 2019

Lisboa, 19/12/2010 - Atrasos nos voos um pouco por toda a europa Na Foto: Painel das partidas do aeroporto de lisboa (Gonçalo Villaverde- Global Imagens) © Gonçalo Villaverde / Global Imag

Passaram pelos aeroportos nacionais 739,4 mil passageiros no último mês de abril, segundo os números do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor fica muito abaixo dos níveis pré-pandémicos. Face a 2019, o movimento de passageiros nas infraestruturas aeroportuárias nacionais recuou 86%. Em abril de 2020, Portugal e grande parte da Europa estava em situação de confinamento pelo que "não houve praticamente tráfego nos aeroportos".

"Em abril de 2021 aterraram nos aeroportos nacionais 6,5 mil aeronaves em voos comerciais, registou-se o movimento de 739,4 mil passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e o movimento de carga e correio totalizou 14,0 mil toneladas", pode ler-se no documento do gabinete de estatística sobre a estimativa rápida para abril.

O INE nota ainda que, face a abril de 2019, houve uma diminuição de 66,9% no número de aeronaves aterradas nos aeroportos em Portugal e uma queda de 18,2% no movimento de carga e correio.

"Considerando os passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em abril de 2021, 62,3% corresponderam a tráfego internacional (85,7% no período homólogo), na maioria provenientes de aeroportos localizados no continente europeu (52,2%). Relativamente aos passageiros embarcados, 59,8% corresponderam a tráfego internacional (87,7% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (51,1%)", diz o INE.

Além disso, diz o INE, "entre janeiro e abril de 2021, registou-se uma diminuição de 76,7% do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais (-42,4% no período homólogo de 2020). O aeroporto de Lisboa movimentou 49,7% do total de passageiros (1,1 milhões) e registou um decréscimo de 79,8%".