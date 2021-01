AG da Mota-Engil aprova com 99,46% de votos aumento de capital

António Mota, presidente do conselho de administração da Mota-Engil © Lusa

A Assembleia Geral de Acionistas da Mota-Engil acabou de aprovar, com 99,46% de votos, um aumento de capital em 100 milhões de euros. A administração da empresa portuguesa tem agora autorização para deliberar sobre esta operação, que irá permitir que o gigante chinês da CCCC fique com 30% da construtora nacional.

Em comunicado, a Mota-Engil fez saber que foi aprovado o único ponto agendado na Assembleia Geral, que teve hoje (quinta-feira) lugar, no Porto, onde estiveram presentes representantes de 69,59% do capital social.

O conselho de administração ficou "autorizado a deliberar o aumento do capital social e a definir todos os seus termos e características".

O aumento de capital será realizado "por uma única vez, por novas entradas em dinheiro e mediante a emissão de novas ações ordinárias com o mesmo valor nominal das existentes", adianta o comunicado.

O montante máximo do aumento do capital social será de mais 100.000.000 euros (cem milhões de euros), sendo que a operação "terá por destinatários os acionistas da sociedade no exercício dos respetivos direitos de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição"

"As ações representativas do aumento de capital poderão ser emitidas com ou sem prémio de emissão e conferirão direito aos lucros, reservas ou outros bens cuja distribuição seja deliberada posteriormente à sua emissão", adianta ainda.

A deliberação de aumento do capital social será precedida de prévio parecer favorável do Conselho Fiscal.