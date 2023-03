Ageas Portugal com lucro de 130 milhões de euros em 2022

Steven Braekeveldt, o presidente da AGEAS Portugal. (Foto de Arquivo) © Paulo Spranger/ Global Imagens

Os lucros do grupo Ageas Portugal atingiram, em 2022, os 130 milhões de euros, resultante de um volume de negócio de mais de dois mil milhões de euros, nos Ramos Vida e Não Vida.

Os resultados da seguradora foram revelados esta sexta-feira, altura em o CEO da empresa explicou que devido à inflação, os seguros automóvel e de saúde já sofreram um aumento de 5%. "Fazemos parte da sociedade", declarou Steven Braekeveldt após ser questionado neste sentido, adiantando que provavelmente estes aumentos podem "não ser suficientes" para cobrir os aumentos que se verificam quase "todos os meses".

Resultados

De acordo com Miguel Barata, Head of Planning & Control, Treasury, Procurement da Ageas Portugal, os resultados da empresa estão alinhados com os obtidos em 2021, ano em os lucros foram de 129,8 milhões de euros. O que de acordo com a Ageas permite que o grupo se mantenha como um dos líderes no mercado segurador português, com uma quota de mercado global de 15,9%.

Por áreas de negócio, o ramo Não Vida - seguros de bens patrimoniais, de responsabilidade e pessoais - obteve 893 milhões de euros, o equivalente a um crescimento de 8,7%. O setor da saúde foi o que mais contribuiu para esse aumento, com 9,3%. Neste segmento "as principais linhas de negócio tiveram bons níveis de crescimento", declarou o responsável.

Já no ramo Vida - seguros clássicos, como os de vida-risco, financeiros ou de fundos de investimento - a seguradora obteve um volume de prémios de mil milhões de euros, o que significa um decréscimo de cerca de 26%, quando comparado com 2021.

A empresa justifica esta diminuição com os efeitos da inflação e da guerra na Ucrânia e Miguel Barata explica que "este é um mercado mais volátil em termos de vendas", frisando que estes números são justificados "pela instabilidade dos meios financeiros".

"Com este cenário, a desvalorização nos mercados financeiros levaram a um decréscimo na venda de produtos tipo Unit Linked - que compreende os contratos de seguros ligados a fundos de investimento, dificultando a colocação desta tipologia de produto junto dos clientes", detalha a Ageas Portugal.

Quanto aos fundos de pensões, o grupo afirma posicionar-se na liderança com uma quota de 28,4% e um decréscimo dos montantes geridos de 9,1% (inferior ao registado no mercado de -11,6%).

Já a quota de mercado do ramo vida está nos 17,1%, e no ramo Não Vida em 14,2%. Esta parcela do negócio tinha registado 14% em 2021, o que significa que teve um aumento em 2022

A Ageas Portugal revela, ainda que no final do ano passado o rácio de solvência do grupo foi de 267%.

Perspetivas para 2024

Conforme explicou Steven Braekeveldt, a Ageas Portugal tem cinco áreas onde quer focar-se no próximo ano. Para além de proporcionar uma experiência de cliente relevante e humana, quer apresentar ao mercado soluções holísticas e construir uma cultura ágil, focada na aprendizagem.

Ao mesmo tempo pretende explorar tecnologias e dados para estimular a humanidade, a inovação e o alcance e ainda promover ações positivas que cativem as pessoas.

A empresa também quer apostar na sustentabilidade e até 2030 pretende contribuir para uma sociedade mais saudável - ajudando a prevenir e a desenvolver soluções acessíveis para doenças crónicas, saúde mental e envelhecimento.

Paralelamente pretende apostar na energia verde, promover a transição para uma economia de baixo carbono e ainda fomentar a inclusão.

Atualmente a Ageas Portugal tem mais de 1,7 milhões de clientes. A empresa tem 1328 colaboradores, e 2261 mediadores e corretores.