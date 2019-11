Agência Espacial procura estagiários. Bolsa é de 2.300 euros mensais

A Agência Espacial Europeia (ESA) abriu o processo de candidatura para estágios. Procura de jovens recém graduados em áreas como Engenharia, Ciência, Tecnologias de Informação, Ciências Naturais/Sociais e Gestão para realizarem um estágio de um ano. “A ESA está à procura de 100 estagiários. Oferece um ano de contrato, uma bolsa mensal de cerca de 2.300 euros e, quem sabe, a oportunidade de chegar à Lua”, refere a agência em comunicado.

Além disso, e no âmbito deste programa de estágio, a ESA cobre ainda as despesas de viagem no início e no final do contrato (incluindo as despesas com a deslocação da família se esta ficar a residir com o estagiário), 2,5 dias de férias pagas por mês e cobertura de saúde alargada de acordo com o Sistema de segurança Social da ESA.

“Fazer parte da ESA é fazer parte da exploração do universo, é trabalhar na conceção, design e construção de satélites e outros veículos espaciais, incluindo robots, ou trabalhar com tecnologias espaciais emergentes para encontrar soluções para alguns dos mais completos problemas sociais. Mas também pode significar fazer parte das equipas que preparam o lançamento das missões científicas da ESA ou que desenvolvem os sistemas para a exploração lunar. Além de garantir um ano de descoberta, estagiar na ESA pode representar uma rampa de lançamento para a uma carreira no sector aeroespacial em Portugal ou na Europa, institutos de investigação de renome internacional, organizações internacionais ou, claro está, na própria Agência Espacial Europeia”.

As candidaturas estão abertas até 15 de dezembro.