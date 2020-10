Agência Lusa aprova em plenário recurso à greve

Agência Lusa © Lusa

De acordo com informações recolhidas pelo Dinheiro Vivo, a Agência Lusa aprovou em plenário o recurso à greve. A reunião aconteceu por videoconferência, pela plataforma Teams e terá sido muito concorrida, terminando com os trabalhadores a exigirem que a administração suspenda o corte do subsídio de transporte sob pena de avançarem com formas de luta que incluem uma greve que pode chegar a quatro dias.

As formas exatas de luta ou protesto serão decididas em novo plenário na próxima semana e os representantes sindicais devem agora redigir um comunicado para oficializar as conclusões do plenário.

Embora não seja frequente, já houve outras situações de greve na principal agência de notícias do país que é, em parte, detida pelo Estado.

A última greve oficial da agência Lusa foi em junho de 2013, na altura uma greve geral por falta de aumentos. Em novembro de 2020 também esteve marcada dos jornalistas da agência, em protesto pelo congelamento de salários.