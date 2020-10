Agência Lusa vê verba subir 1,8% para 16,1 milhões

Agência Lusa © Lusa

O Governo vai atribuir à agência noticiosa Lusa 16,15 milhões de euros no próximo ano, valor que representa uma subida de 1,8% face a 2020, segundo a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 hoje esta segunda-feira no Parlamento.

Para a agência noticiosa, o Estado, o principal acionista, tem previsto uma verba de 16.155.131 euros, montante com IVA, uma subida face aos 15,8 milhões de euros previstos para este ano, valor que deduzido o IVA se cifra em 12,8 milhões.

O novo contrato de prestação de serviço público da Lusa para o triénio 2021- 2023 está a ser negociado.