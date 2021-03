Agências de Viagens: "É no momento da retoma que vamos ter mais necessidade de tesouraria"

Com confinamentos e sem turistas, economia ressente-se e aguarda pela recuperação. © Rita Chantre/Global Imagens

Numa altura em que Portugal está a dar os primeiros passos no plano de desconfinamento, Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) defendeu, em audição parlamentar, que a retoma vai ser o momento em que o setor vai ter mais necessidade de tesouraria. Isto porque, por exemplo, muitas das vendas que vão fazer, vão ser pagas com os vales lançados no início da pandemia e que foram dados aos clientes que não podiam usufruir das reservas já feitas e pagas devido ao novo coronavírus. O responsável fez ainda um balanço positivo de algumas medidas implementadas pelo governo, como o lay-off simplificado, mas criticou a demora entre a formulação da legislação e a chegada do dinheiro às empresas.

"Relativamente ao sistema de apoios, e fazendo um ponto de situação diria que foram fundamentais para a sobrevivência das empresas, para a manutenção do emprego e para a gestão dos custos por parte da Segurança Social do fundo de desemprego. Mas foram insuficientes. A sobrevivência das empresas tem se apoiado em quatro pilares: apoio, perdas dos empresários, endividamento dos empresários e sacrifício dos colaboradores", começou por dizer Pedro Costa Ferreira.

Considerou "como pontos positivos" algumas medidas públicas, como o "lay-off, que foi muito importante na manutenção do emprego; [a linha de] micro-crédito do Turismo de Portugal, que foi um excelente exemplo de boas práticas por parte do Turismo de Portugal, com uma resposta que foi célere".

Mas apontou o dedo ao "muito tempo que decorre entre o anúncio de medidas, a clarificação da legislação, a adesão às medidas e finalmente a entrada do dinheiro". Quanto ao futuro do sistema de apoios, para o líder da associação das agências de viagem apontou que o mais importante "é que este momento, o momento da retoma, é o mais desafiador por quatro razões: vão entrar em cena os custos fixos (...) por outro lado, as receitas são graduais - não tem um sistema binário. Em terceiro lugar, muitas vendas não terão um impacto positivo na tesouraria porque serão pagas pelos vales e os processos de venda na retoma serão acompanhados de pronto pagamento".

Neste sentido, o gestor defendeu que "é no momento da retoma que vamos ter mais necessidade de tesouraria, será o mais desafiador, e precisamos de continuar a apoiar a economia, as empresas, mas também as famílias e colaboradores".

Pedro Costa Ferreira sublinhou ainda a necessidade de "redefinir os tectos de apoio" da linha de micro-crédito do Turismo de Portugal "permitindo que as empresas de 3 em 3 meses continuassem a aceder a este apoio até ao final do ano".

Quanto ao "Apoiar.pt temos de definir uma tranche da retoma que permite gerir a retoma; quanto ao Apoiar Rendas será fundamental mantê-lo vivo durante o segundo semestre deste ano e depois temos o desenho da recapitalização das empresas".