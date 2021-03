Agências de Viagens pedem que saída das moratórias seja feita com "soluções híbridas"

Lisboa-11/01/2016- Ac‹o de promo‹o do Turismo da Ilha da Madeira em Lisboa.Foto de promo‹o , DR. (Paulo Spranger/Global Imagens)

As moratórias públicas têm o seu final marcado para setembro deste ano. Estes diferimentos de pagamento - que abarcou tanto famílias como empresas - permitiram um balão de oxigénio para muitas firmas, incluindo as do turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19. Com a retoma da atividade ainda rodeada de incerteza, Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAVT) defende que o fim deste mecanismo seja acompanhado por "soluções híbridas".

"Em relação às moratórias, sei que temos de fazer o desmame, mas sei que temos de o fazer com cuidado, eventualmente com soluções híbridas que envolvam também não apenas a saída da moratória mas a extensão do serviço da dívida", defendeu o responsável na primeira intervenção.

Segundo dados recentes, os setores mais afetados pela pandemia têm mais de oito mil milhões de euros em moratória. Entre estes, as áreas do alojamento e da restauração têm 57% do montante dos seus empréstimos abrangidos pelas moratórias. Após questões dos deputados, o presidente da APAVT retomou o tema esclarecendo que "temos de tratar de duas coisas para sairmos de forma organizada das moratórias".

Pedro Costa Ferreira defende que, "em primeiro lugar, os desenhos de recapitalização que o governo tem anunciado têm de ser feitos antes da saída das moratórias. Aí uma primeira nota: espera-se que os desenhos de capitalização tenham base em fundos europeus e, algumas regras, por causa dessa mesma base, julgámos, vão afastar as empresas mais pequenas. O importante é desenhar estes sistemas com capacidade de capital e de quase capital. Portanto, com dívida de longo prazo que pode, ou não, depois passar a capital".

"Para as pequenas empresas, julgo, que tínhamos de encontrar uma solução muito próxima do programa Apoiar: é simples, tem funcionado. Era combinarmos uma tranche de recapitalização para as pequenas e médias empresas e, a partir daí, entrar na saída das moratórias", defendeu o responsável. E acrescentou que: "ao sair das moratórias será importante termos sistemas híbridos. À medida que vamos saindo, tentar a extensão do prazo de pagamento do serviço da dívida".

Aeroporto

Um outro tema focado durante a audição parlamentar foi o futuro da atividade turística. As agências de viagem acreditam que o turismo em Portugal vai estar ligado por um lado à TAP e, por outro, às infraestruturas aeroportuárias. "O que é que esperamos da direção do nosso turismo nos próximos anos?! Menos sazonalidade e mais território turístico para podermos continuar a crescer, gerindo a pressão turística", explicou.

Para isso, notou a importância de continuar a captar turistas estrangeiros e que, tipicamente, viagem no longo curso como os turistas brasileiros e norte-americanos, viajantes que vinham a crescer significativamente antes da pandemia. "Isto significa gerir a pressão do long haul, continuar a ter turistas brasileiros, americanos (...) apostar em mercados longínquos e, para tal, será fundamental que o hub aéreo português se mantenha. E, para isso, a TAP tem de se manter por um lado e por outro lado que avancemos com o aeroporto, qualquer que ele seja", sustentou.

Pedro Costa Ferreiro disse ainda que "seria bom lembrar que o covid é uma questão conjuntural e que o aeroporto é uma questão estratégica". "Não percebo porque é que uma questão conjuntural voltou e volta a atrasar questões estratégicas. Não defendo o aeroporto numa parte particular do País. Defendo que haja uma resposta no quadro da aviação, uma vez que o nosso País está muito dependente do turismo", rematou.