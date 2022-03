AgentifAI capta 10 milhões em ronda de investimento para dar voz a Alice

© DR

Uma assistente à medida para todo o tipo de serviço. A Alice, da AgentifAI, permitiu à tecnológica de Braga fechar uma ronda de financiamento Serie A no valor de 10 milhões de euros com Next Tech Fund, FCR, investimento que irá permitir "dar resposta às solicitações de novos clientes bem como acelerar a expansão para mercados como Espanha, França, Inglaterra e Estados Unidos, uma vez que a solução já se encontra disponível em castelhano, francês e inglês", explica o CEO, Rui Lopes.

"Após uma extensa análise realizada ao mercado, a AgentifAI destacou-se por apresentar uma solução que realmente funciona, com resultados mensuráveis em contexto real (...), capaz de causar um verdadeiro impacto na operação dos seus clientes e com uma equipa que tem tido uma excelente execução. (...)", afirma António Mello Campello. O gestor do fundo de investimento Next Tech Fund, FCR explica ainda que esta parceria "contribui para um posicionamento estratégico do Next Tech Fund, FCR naquela que é uma das áreas com maior relevo no futuro de IA".

Numa economia mais remota, em que cada vez mais os clientes interagem à distância e perante a necessidade de grandes grupos oferecerem um apoio ao cliente em escala, mas com qualidade, a AgentifAI criou a Alice, "um robot de inteligência artificial que fala naturalmente com os clientes da Banca e da Saúde". Com a Alice, é possível realizar marcações de centenas de diferentes atos médicos e concretizar operações financeiras com toda a facilidade através de linguagem natural. "A Alice já interagiu com milhões de utilizadores para lhes prestar de forma muito simples e rápida um apoio personalizado de luxo, onde todas as chamadas são atendidas sem tempo de espera, e dando também apoio a todos os canais digitais. A solução omnicanal da AgentifAI apresenta resultados sólidos, sem precedentes no setor da Banca e da Saúde, motivando um crescente interesse por parte do mercado internacional na solução e contrariando a imagem generalizada de total desilusão causada por soluções menos eficazes de IA existentes no mercado", acrescenta a tecnológica.

De acordo com Rui Lopes, a razão para esse sucesso deve-se ao facto de a assistente estar "mais humanizada, empática e inteligente", face à tecnologia existente, permitindo dar respostas com um maior grau de precisão e "dando um passo em frente no estado de arte atual na área de assistentes pessoais".

Agora, os planos passam por contratar mais quadros, tendo a AgentifAI disponibilizado já uma plataforma de candidaturas no seu website.

"Não há necessidade de sacrificar uma boa experiência com a introdução de automatização no contacto com o cliente, sendo que a Alice é capaz de concretizar os pedidos dos clientes de forma natural e fluida (...) por vezes, as pessoas até se esquecem que estão a falar com uma máquina", resume o CEO.