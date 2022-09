AgriTalks. Inovação na agropecuária reforça laços comerciais entre Portugal e Brasil

"O respeito do agronegócio pelo ambiente e a elevada importância da inovação no setor, que têm contribuído para o aumento da produtividade e para a afirmação do Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de produtos do agronegócio do mundo", foi uma das principais mensagens transmitidas pelos oradores na primeira edição do AgriTalks. O evento, realizado a 8 de setembro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, contou com especialistas, empresários, empreendedores portugueses e brasileiros do setor do agronegócio que se reuniram para debater a inovação na produção e políticas para a agricultura sustentável".

Ainda segundo um comunicado enviado às redações, foram também apresentadas algumas técnicas agrícolas inovadoras, que são desenvolvidas especificamente para a agricultura tropical do Brasil. As técnicas permitem "obter a neutralidade de emissões de gases causadores do efeito estufa na produção de carne bovina e, mesmo a captura de carbono da atmosfera".

É importante referir que o agronegócio brasileiro é, atualmente, responsável pela alimentação de cerca de 10% da população mundial, sendo que o intercâmbio de produtos agropecuários entre Portugal e o Brasil já somou 1,1 mil milhões de euros em 2021.

Ambos os países pretendem, de modo sustentável, aumentar a produtividade agrícola para fazer face às necessidades nos territórios e no mundo, visto que qualquer mudança afeta oito mil milhões de pessoas até 2023, de acordo com o comunicado.

Diferentes, mas iguais, os países podem ter vantagens por meio de relações bilaterais. Portugal pode obter maior diversificação de produtos de qualidade a preços mais baixos. Já o Brasil poderá, por exemplo, beneficiar da experiência portuguesa de agregação de valor na produção agrícola.

O gerente responsável pelo Gabinete da Presidência da Apex - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Igor Brandão, vinca que "o Brasil e Portugal têm fortes laços históricos, culturais, afetivos e económicos, que se refletem nas relações bilaterais. Ambos os países coincidem na avaliação sobre a necessidade de aumentar, de forma sustentável, a produtividade agrícola para fazer face às necessidades no território".

Testemunhos

O secretário de estado da agricultura português, Rui Martinho, sublinhou a importância de reforçar as ligações geoeconómicas entre Portugal, Brasil e os países africanos de língua portuguesa.

Já o secretário de comércio e relações internacionais no ministério da agricultura, pecuária e abastecimento do Brasil, Jean Marcel Fernandes, começou por lembrar a importância das AgriTalks, que têm sido um marco na promoção do setor agropecuário brasileiro.

O presidente da Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -, Celso Moretti, recorda a importância da criação da entidade feita há 50 anos, o que permitiu transformar o Brasil de importador líquido de alimentos no terceiro maior exportador de produtos agropecuários do mundo.

O encarregado de negócios da embaixada do Brasil em Portugal, João Paulo Ortega Terra, fechou as conversas, destacando que a sustentabilidade e a inovação "fazem do Brasil uma potência agroambiental", país onde a "alta produtividade da agricultura brasileira permite obter até três colheitas anuais na mesma área cultivada"

É também importante, acrescentou o responsável, "o nível de empreendedorismo dos agricultores brasileiros".

A agricultura sustentável no Brasil é reforçada por iniciativas governamentais e industriais brasileiras, que apoiam o setor agroindustrial no país, "como o plano de adaptação e baixa emissão de carbono na agricultura, que promove práticas agrícolas de baixo carbono e contribuiu para a recuperação de 26,8 milhões de hectares de pastagens degradadas para uso agrícola".

Foi a primeira vez que as AgriTalks decorreram no nosso País. Vão ainda acontecer outros eventos, preparados pela ApexBrasil, em Portugal. A Casa Brasil e a presença na Web Summit são dois exemplos.

As AgriTalks já passaram por Madrid, Berlim, Roma, Dubai e Londres. Estão previstas mais sete edições até ao fim de 2022 em Paris, São Francisco, Los Angeles, Nova Iorque, Washington, Buenos Aires e Singapura.