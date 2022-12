Água de Luso reduz em 9% emissões de CO2

Nova caldeira a vapor instalada na empresa Água de Luso pela ENGIE Portugal © DR

A pensar na eficiência energética e na descarbonização, foi instalada pela ENGIE Portugal (empresa de prestação de serviços de eficiência energética), uma caldeira de 6 toneladas/hora de vapor na empresa Água de Luso, do Grupo Heineken.

"Este projeto está integrado no plano de racionalização de energia para atingir as metas de descarbonização e de sustentabilidade previstos até 2030 pelo Grupo Heineken", afirma em comunicado Daniel Santos, Engineering Manager da Água de Luso.

A instalação da caldeira a vapor "veio garantir a produção energética necessária ao processo produtivo", refere Daniel Santos, sublinhando ainda que "a integração de sistemas de recuperação de energia vai reduzir as emissões de CO2 para o meio ambiente em cerca de 9%".

Para a ENGIE Portugal, o projeto desenvolvido em parceria com a Sociedade Águas do Luso assenta "num pilar fundamental - o da eficiência energética, um primeiro passo na ambiciosa meta definida pelo Grupo Heineken, iniciando, neste caso, com a otimização de consumo e a adoção de tecnologia de produção de vapor mais eficiente", diz Miguel Mourão, diretor comercial da ENGIE Portugal.

No mesmo comunicado, a ENGIE Portugal sublinha o foco do projeto na descarbonização e eficiência energética, referindo que tal permitirá evitar 131 toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao consumo médio anual de gás natural de 230 famílias.