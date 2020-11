Água do Fastio cria movimento solidário

Dinheiro Vivo 26 Novembro, 2020 • 16:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Água do Fastio criou um movimento solidário com a Rede de Emergência Alimentar. Por cada novo seguidor da marca no seu canal oficial no instagram, será doado um litro de Água do Fastio à Rede de Emergência Alimentar que apoia os bancos alimentares a nível nacional.

A campanha tem início hoje e prolonga-se até dia 3 de dezembro, com a marca a sublinhar, em comunicado, que pretende "criar uma onda de solidariedade, através das redes sociais, para ajudar o próximo".

Desde sempre que pretendemos dar forma à boa vontade interna e integrar a solidariedade nas atitudes do Grupo Areeiro - Empresa das Águas do Areeiro, SA contribuindo em ações sociais e ajudando quem mais precisa. A atipicidade deste ano de 2020 confrontou-nos com a necessidade de levarmos mais longe este movimento, foi assim que nasceu a ideia deste contributo. Não é apenas a Água do Fastio a doar, é permitir à nossa comunidade doar de forma segura", sublinha Sandra Lopes.