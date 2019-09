Águas da Teja é a mais eficiente no respeita a perdas de água

Por ano, perdem-se quase 180 milhões de metros cúbicos de água em 258 municípios, o equivalente a 197 piscinas olímpicas por dia, de acordo com os últimos dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). A contrariar a tendência está a Águas da Teja, responsável pela maior parte do abastecimento do concelho de Trancoso, que ocupa a primeira posição no ranking de eficiência no que diz respeito a perdas reais de água.

Em Trancoso, as perdas registadas, são de 0,6 litros de água de ramal por dia e a água não faturada fixa-se nos 14,1%, nota a empresa do grupo Aquapor em comunicado de imprensa.

“Os bons resultados obtidos devem-se ao nosso empenho, que corresponde essencialmente ao controlo dos caudais e pressões na rede, pessoal especializado na deteção de fugas e à implementação de Zonas de Medição e Controlo”.

A redução das perdas reais é uma das prioridades da Águas da Teja. “Trata-se de uma matéria da maior importância dada a necessidade de combater o desperdício de um bem essencial e cada vez mais escasso, como é a água”. A empresa assegura que está “completamente alerta, tal como de resto todas as empresas do grupo Aquapor”.