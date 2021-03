Águas de Portugal lança estratégia Inovação 360º com projetos de reutilização de água

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Março, 2021 • 08:06 Partilhar este artigo Facebook

Numa informação remetida à Lusa, o Grupo AdP explicou que os projetos de inovação em curso são três e têm o apoio do Fundo Ambiental.

"Nos próximos três anos, o Grupo AdP vai alocar mais de um milhão de euros ao fundo criado este ano e especificamente vocacionado para financiar novos projetos e acelerar a inovação estratégica", frisou.

Um dos projetos chama-se "REUSE" e visa a promoção da produção e utilização de água para reutilização na atividade de regadio na região do Alentejo, na qual tipicamente se verifica uma baixa precipitação e elevada insolação e, simultaneamente, elevada intensidade de agricultura de regadio, explicou.

O "REUSE" pretende potenciar a utilização de água para reutilização na agricultura tirando partido do desenvolvimento de uma tecnologia de baixo custo com recurso a energia renovável.

No âmbito deste projeto, iniciou-se em 2019, em regime de experimentação, um sistema de produção de água para reutilização através da desinfeção solar das águas residuais tratadas na ETAR de Beja para posterior utilização, por um agricultor da região, na rega de um pomar de romãzeiras, tendo como objetivo estudar o impacto nas plantas, solo e água, adiantou.

Outro dos projetos é o "AQUA-VINI" que visa promover a economia circular e a utilização de água para reutilização na rega agrícola no Alentejo, através do recurso a tecnologias ambientalmente sustentáveis e de baixo custo.

"Pretende-se que o projeto estenda a circularidade entre o setor das águas e o setor vitivinícola, em dimensões conexas, reforçando desta forma a relação ambiente/agricultura", frisou.

O setor vitivinícola, enquanto atividade de valor acrescentado e de referência no contexto económico nacional e regional, afigura-se como um setor de excelência para a promoção de projetos sustentáveis de eficiência hídrica utilizando a água residual tratada para rega, reforçou.

Já o "SMART FIRE PREVENTION - Avaliação de risco de incêndio com recurso a inspeção via satélite e implementação de procedimentos de desmatação" é outro dos projetos cujo objetivo é identificar as áreas de desmatação prioritárias e previsão e calendarização de áreas e investimento respeitante à desmatação.

Além disso, pretende reconhecer as infraestruturas críticas, em razão do risco e da garantia da distribuição de água, em caso de incêndio.

"Com o propósito de viabilizar projetos de inovação estratégica alinhados com as prioridades do Quadro Estratégico de Compromisso afetámos uma dotação para os próximos 3 anos de um milhão de euros. Temos a certeza que este será um investimento com um grande retorno no futuro próximo e um contributo decisivo para a sustentabilidade das nossas empresas", disse o presidente do conselho de administração da Águas de Portugal, José Furtado, citado no comunicado.