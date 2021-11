AHP acredita que possam ser necessários 15 mil trabalhadores para a hotelaria

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, estima que a perda de receitas dos hotéis em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros, previsão mais pessimista do que a que foi feita em junho, Lisboa, 20 de outubro de 2020. Em entrevista à Lusa, Raul Martins, disse que a estimativa da associação anda atualmente numa quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num valor superior ao estimado a meses do início da pandemia de covid-19. (ACOMPANHA TEXTO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020). ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A escassez de mão-de-obra no turismo é uma realidade. A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), cujo congresso arrancou nesta quarta-feira no Algarve, realizou um inquérito junto dos seus associados para perceber quantos profissionais precisa o setor. As conclusões ainda não são finais, mas Cristina Siza Vieira revelou que os dados apontam para mais de sete mil funcionários. Tendo em conta que a amostra são cerca de 400 hotéis associados da AHP (de um universo na casa dos 800), representando cerca de 35 mil camas em Portugal, Raul Martins, presidente da associação, acredita que o número de pessoas em falta poderá ser na casa dos 15 mil.

"O resultado só nesta percentagem de associados [400 hotéis] a necessidade atual de trabalhadores é de 7200 trabalhadores. As principais áreas apontadas por dois terços dos respondentes: receção, mesa e cozinha. A seguir em andares [housekeeping]. No entanto, mesmo a distribuição no território não é idêntica. A região de Lisboa aponta também carências nos departamentos administrativos, RH e manutenção. Na região Norte, Spa por exemplo", disse Cristina Siza Vieira, em conferência de imprensa.