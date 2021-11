AHP acredita que possam ser necessários 15 mil trabalhadores para a hotelaria

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, estima que a perda de receitas dos hotéis em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros, previsão mais pessimista do que a que foi feita em junho, Lisboa, 20 de outubro de 2020. Em entrevista à Lusa, Raul Martins, disse que a estimativa da associação anda atualmente numa quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num valor superior ao estimado a meses do início da pandemia de covid-19. (ACOMPANHA TEXTO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020). ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A escassez de mão-de-obra no turismo é uma realidade. A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), cujo congresso arrancou nesta quarta-feira no Algarve, realizou um inquérito junto dos seus associados para perceber quantos profissionais precisa o setor. As conclusões ainda não são finais, mas Cristina Siza Vieira revelou que os dados apontam para mais de sete mil pessoas. Tendo em conta que a amostra são cerca de 400 hotéis associados da AHP (de um universo na casa dos 800), representando cerca de 35 mil camas em Portugal, Raul Martins, presidente da associação, acredita que o número de pessoas em falta poderá ser na casa dos 15 mil.

"O resultado só nesta percentagem de associados [400 hotéis] a necessidade atual de trabalhadores é de 7200 trabalhadores. As principais áreas apontadas por dois terços dos respondentes: receção, mesa e cozinha. A seguir em andares [housekeeping]. No entanto, mesmo a distribuição no território não é idêntica. A região de Lisboa aponta também carências nos departamentos administrativos, RH e manutenção. Na região Norte, Spa por exemplo", disse Cristina Siza Vieira, em conferência de imprensa.

Questionado sobre quantos recursos humanos poderiam faltar para todo o setor hoteleiro nacional, Raul Martins defendeu que, tendo em conta que a amostra do inquérito são 400 hotéis, "numa extrapolação simples podemos avançar que a hotelaria precisa de pelo menos 15 mil trabalhadores".

Numa entrevista publicada hoje pelo jornal Público, o líder da AHP adiantava que uma das formas para suprir essa escassez de recursos humanos seria recrutando fora de Portugal, em locais como Cabo Verde.

Aeroporto em 2025

Um dos temas muito focados no âmbito do turismo é o aeroporto de Lisboa, que antes da pandemia estava já no limite da sua capacidade, e que é a principal porta de entrada em Portugal. Em conferência de imprensa, o presidente da AHP disse: "acho que vai haver aeroporto antes de 2029". Pouco depois, acrescentou que: "a minha expectativa é que em 2025 exista aeroporto".

O primeiro passo para a Avaliação Ambiental Estratégica - que vai decidir qual a localização da infraestrutura aeroportuária - já foi dado. E o governo aponta que os resultados vão ser conhecidos em 2023. Numa conferência que marcou o Dia Mundial do Turismo, no final de setembro, o chairman da ANA - Aeroportos de Portugal não deverá estar pronto antes de 2035. O ministro das Infraestruturas já disse que terá de ser antes dessa data.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, Raul Martins reiterou a opção há muito veiculada pela AHP: que a solução deve ser Portela+1. "Não estamos a inventar nada. Em Paris, o aeroporto de Orly está encostado a Paris e o Charles De Gaulle está bem afastado, sendo o hub, o que não significa que tenha apenas voos intercontinentais. Não podemos perder a Portela porque é uma vantagem estratégica do país", afirmou.

Em jeito de balanço sobre a atividade deste ano, o hoteleiro defendeu que há que ter em atenção três períodos. "O que inclui o último verão, em que houve retoma, porque tivemos pelo menos 50% do que tivemos em 2019. Começou primeiro a notar-se na Madeira, depois no Algarve e Açores, depois no Norte e a partir de outubro em Lisboa. Há este período que é de início de retoma, mas qual é o problema? É que a seguir temos uma época baixa e não temos almofada para suportar os custos. O que nos preocupa é este segundo período e temos que ter apoio do governo para ultrapassar este período de dezembro, janeiro e fevereiro. A partir de março, o que temos de procura - ainda que não sejam reservas confirmadas, porque sabemos que as reservas estão numa situação de deixar-se para a última hora - faz-nos prever que o ano de 2022 seja da ordem dos 70% do que foi em 2019", afirmou.

E acrescentou que "em 2023 já será possível atingirmos os valores de 2019. Daí para a frente já não poderemos andar, porque não temos aeroporto em Lisboa".